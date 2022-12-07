俄油限價制裁首天 土耳其外海滯油輪

須提供新保險證明

七國集團（G7）、澳洲和歐盟27個成員國對俄油實施每桶60美元的出口價格上限，是西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭的最新制裁措施。協議規定透過G7及歐盟成員國的油輪、保險公司和信貸機構將俄油運至第三方國家時，購買價格必須在每桶60美元以下，否則將不可獲得保險擔保。

《金融時報》周二引述4名石油產業主管報道，土耳其以此為由，要求所有航經其海域的船舶提供新保險證明。報道引述船舶經紀商、石油貿易商和衛星追蹤服務業者表示，約有19艘油輪因此要暫時在土耳其對開連接俄羅斯黑海港口和國際市場的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）附近下錨。報道又引述船舶經紀和追蹤網站資料稱，目前滯留的油輪，船上大部分石油都是來自哈薩克。哈薩克的石油經輸油管抵達俄羅斯港口，並不受西方制裁影響。

俄羅斯周一表示，西方國家制定的俄油價格上限將破壞全球能源市場穩定，該國不會向那些採取新措施的國家賣油。

（金融時報/中央社）

（俄軍侵烏）