俄稱烏無人機深入國境炸2基地 釀3死4傷 烏戰力躍進俄防空弱點同惹關注

克里姆林宮表示，烏軍使用蘇聯時代的無人機，攻擊距離俄烏邊境達480公里的梁贊州（Ryazan）佳吉列沃空軍基地及薩拉托夫州（Saratov）恩格斯-2空軍基地，俄軍已攔截這些無人機，但爆炸與掉落的機殘骸「輕微損毁」兩架軍機，造成3名軍人喪生及4人受傷。

恩格斯-2空軍基地位於俄南部伏爾加河畔，駐有可搭載核彈的圖-160及圖-95長程轟炸機。烏克蘭官員表示，俄軍就是從該基地多次發動空襲轟炸烏克蘭基建，造成數百萬人在冬季水電及供暖中斷。俄國防部稱，烏軍無人機又攻擊距莫斯科約160公里的佳吉列沃空軍基地。俄官媒報道，該基地有傷亡。《紐時》引述一名烏克蘭官員稱，這些無人機從烏克蘭境內起飛，其中至少一次的攻擊是由接近俄軍基地的特種部隊協助引導無人機瞄準目標。俄羅斯傳媒Baza報道，恩格斯-2空軍基地遭滯空彈藥（loitering munition）攻擊，這是一種空中武器系統，目標是空軍基地的跑道。另一獨立俄媒Astra報道，兩架圖-95轟炸機在爆炸中受損。

紐時：烏襲俄腹地增籌碼

空軍基地遇襲不久，俄軍隨即從黑海和裏海等地發射連串導彈轟炸烏克蘭，烏克蘭稱擊落了70枚來襲導彈中的60枚，俄方則稱導彈擊中17處目標。

目前不清楚烏軍特種部隊如何滲透入俄或究竟他們離距該兩基地有多近，但今年8月俄羅斯極右政治理論家杜金（Aleksandr Dugin）的29歲女兒達里婭（Darya Dugina）在莫斯科市郊遭汽車炸彈襲擊身亡，估計是烏克蘭策劃，顯示烏方有能力在俄境內發動襲擊。西方一直拒絕向烏提供可攻擊俄本土的長程武器，但烏克蘭國營軍工企業「烏克蘭國防工業集團」（Ukroboronprom）10月曾表示，他們已研發出一款航程超過960公里、能攜重約75公斤彈頭的無人機，它周日（4 日）更稱，該無人機已完成測試。

《紐約時報》指出，今次是戰爭爆發以來，烏克蘭「最明目張膽」的一次攻擊行動，顯示基輔有新意圖，要攻擊俄羅斯核心地帶的基地，提高戰爭籌碼，同時也展示烏軍改進遠距離攻擊的能力。美國前外交官、華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）歐俄安全議題專家柏格曼（Max Bergmann）說：「烏克蘭展現深入俄國境內的攻擊能力，不僅只是軍事上的意義，也是向俄羅斯發出信息，即戰爭再打下去絕非沒代價，不止是烏克蘭易受長程無人機和導彈攻擊，俄羅斯也一樣。」他認為這成為烏克蘭的寶貴談判籌碼。

俄消息指蘇聯老爺機施襲

除烏克蘭遠程攻擊能力躍進外，今次攻擊也暴露俄羅斯國內的防禦弱點。親克宮的《共青團真理報》記者科茨（Alexander Kots）稱，他收到消息恩格斯-2空軍基地是被蘇聯時代的Tupolev Strizh無人機攻擊，他想知道如此老舊的飛機如何飛行這麼遠而沒有被發現。有挺戰的俄羅斯博客亦批評軍方將轟炸機緊密地停泊在跑道上，吸引敵方攻擊。

此外，烏克蘭官員表示，俄羅斯已在烏克蘭停用伊朗製的自殺式無人機，因該機由塑膠及其他物料製造並不耐寒，在現時的寒冬天氣無法運作。

（紐約時報/衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）