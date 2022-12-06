主要工會不參與 韓全國大罷工影響惹關注

貨車司機昨天進行第12天罷工，工會組織「全國建築勞動聯合會」昨加入聲援，民主勞動亦宣布屬下工會當地時間周二下午2時（香港時間下午1時）開始同時罷工，並在首爾、仁川、釜山、蔚山等15處舉行集會。民主勞動屬下有造船、晶片、汽車、鋼鐵等行業工會，成員約100萬。該會未表示估計有多少人參加今日的罷工。儘管其屬下骨幹工會，例如現代汽車、起亞汽車、鐵道等，都已表示不會參與；而浦項鋼鐵其一工會上周三（11月30日）更已表決脫離民主勞動。

貨運工會爭取最低工資保障等，但政府上周五表明不再談判。當局上周二起發出「開工令」以重罰威迫車主、司機們復工。發令對象包括水泥業、貨櫃車，而鑑於愈來愈多油站燃料補給停擺，政府準備今天召開國務會議，追加向煉油等行業發「開工令」方案。不過國土交通部人員昨擬到示威現場查核司機有否應所接開工令復工，以及公正交易委員會到貨運工會辦事處調查了解有否威迫罷工等情况俱遇阻撓。

政府人員查開工令執行遭阻撓

總統尹錫悅強硬應對罷工，Realmeter昨發表民調反映其支持度稍升2.5個百分點至38.9%。然而韓聯社報道，尹錫悅昨還在會議上以「北核威脅」比喻民主勞動大罷工，惹起在野政黨和勞工團體抨擊把人民置於敵對位置。國際勞工組織（ILO）則就「復工令」去信韓國政府，就該令可能違反國際勞工組織公約表達關注。

（韓聯社/中央日報/彭博社/民族報）