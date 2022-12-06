英鏈球菌重症增 一周4學童亡 衛生局發警報 醫生料因封城致免疫力降

英衛生局：無證據顯示新菌株傳播

甲型鏈球菌可導致多種健康問題，包括猩紅熱及非常罕見的入侵性甲型鏈球菌疾病（iGAS）。英國衛生安全局（UKHSA）最新數據顯示，猩紅熱及iGAS發病率較新冠疫情前的同期高出2至3倍，11月14日至20日的一周內，錄得851宗猩紅熱個案，遠多於過往幾年同期平均的186宗。UKHSA指出，無證據顯示有新的甲型鏈球菌菌株正在傳播，個案增加很可能是大量病菌正傳播及社交活動所致，亦有醫生認為新冠疫情封城措施導致人們過去兩年暴露於細菌病毒的機會減少，令免疫力下降，一如對流感般，導致甲型鏈球菌病發個案增加。

UKHSA上周五（2日）表示，自9月以來，已有6名10歲以下兒童感染甲型鏈球菌死亡，並罕有發出警報，稱今年個案增加且罕有出現重症。豈料隔一天又多一名倫敦12歲男童不治，令死亡人數增至7人。不管部部長查學禮（ Nadhim Zahawi）周日敦促家長留意甲型鏈球菌症狀，「保持警惕非常重要，因為在非常罕見情况下，它會變得嚴重且需要緊急治療」。UKHSA副總監布朗（Colin Brown）稱，這種細菌一般只會導致輕微感染，如喉嚨痛和猩紅熱，可用抗生素治療，但家長要密切留意子女症狀，以防出現重症。

感染甲型鏈球菌死亡的4歲男童阿里（Muhammad Ibrahim Ali），其母向傳媒稱，兒子最初下背出現紅疹，服用抗生素後好轉，但兩周後病情惡化且腹痛，最後在救護車上去世。牛津普通科醫生索爾茲伯里（Helen Salisbury）表示，家長應留意多項可能演變成重症的症狀，包括體溫持續上升、嗜睡或虛弱無力、飲食不如以往及排尿減少等，但她承認醫生很難憑最初的喉嚨痛病徵判斷會否演變成重症。

香港衛生防護中心指出，鏈球菌會透過飛沫或直接與受感染者的呼吸道分泌物接觸而傳播，由它引致的猩紅熱主要影響兒童。

（衛報/每日郵報）