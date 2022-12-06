官方未證解散道德警察 外長斥西方作亂

總檢察長蒙塔扎利（Mohammad Jafar Montazeri）上周四透露國會與司法部門正研究需否修改頭巾法例後，上周六再表示「道德警察非屬司法部門，昔日成立它的機關已使之終止活動」。伊朗國營傳媒否認說法，指道德警察由內政部管理，稱外媒把蒙塔扎利評論形容為「伊朗因示威而放棄在頭巾和宗教道德立場」，但他的意見只是說明道德警察跟司機機構沒直接關係。

至周一，只有4份改革派報章報道消息，有報章則對有關說法存疑。改革派報章《沙爾克報》（Sharq）報道標題為「這是巡邏的結束？」，指蒙塔扎利確認道德警察被廢除（abolished），但警方公共關係部拒絕證實。

前天到塞爾維亞首都貝爾格萊德跟塞國外長達契齊（Ivica Dacic）會面的伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian），在會後出席聯合記者會，稱不會讓任何人在國內煽動騷亂和恐怖主義，他又就最近與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的電話通話稱：「只有能維護伊朗人民利益的長久協議，對伊朗才有價值。」

（新華社/法新社）