伊朗頭巾示威罷工罷市續施壓 首天多城市店舖響應 籲周三德黑蘭廣場集會

示威者周日在Twitter呼籲周一起連續3天抵制所有經濟活動，並於周三舉行集會。總統萊西同日亦會在德黑蘭向學生發表講話，以紀念「學生日」。關注伊朗示威活動、擁有38萬追隨者的Twitter帳號「1500Tasvir」昨分享影片，顯示主要商業區如德黑蘭的巴扎，以及其他大城市如卡拉季、伊斯法罕及設拉子均有商店關門。庫爾德族伊朗人權組織Hengaw表示，伊朗西部有19個城市參與罷工運動，當地有許多庫爾德人聚居。

司法總監批「騷亂者」威脅店主關門

伊朗半官方通訊社法斯社報道，一家屬於伊朗足球名宿戴伊（Ali Daei）的珠寶店決定關門3天罷市後，遭當局查封。目擊者向路透社稱，大批防暴警和革命衛隊旗下的巴斯基民兵部署在德黑蘭市中心。司法總監埃杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）批評「騷亂者」威脅店主關門，司法和安全機構將迅速對付他們。革命衛隊稱，安全部隊不會對騷亂者、暴徒和恐怖分子手軟。

伊朗過去數周也曾發起類似的罷工行動及大規模動員，促使全國動盪局勢升級。伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）表示，截至上周六（3日）有470名示威者被殺，當中64人為未成年，另有逾1.8萬示威者被捕。內政部上周六稱，示威死亡人數約200。據伊朗民眾在社交網發文及伊朗報章Shargh Daily稱，近幾周街上的道德警察減少，可能是當局試圖避免引發更多示威。

半官方媒體伊朗勞工新聞社（ILNA）報道，總檢察長蒙塔扎利（Mohammad Jafar Montazeri）上周六表示，道德警察並非隸屬司法部門，昔日成立它的機關已將之停運。伊朗Al Alam國家電視台稱，一些外國媒體將蒙塔扎利的說話解讀為「由於示威活動，伊朗在頭巾和宗教道德立場上有所讓步」，但他的話可以理解為表明道德警察與司法部門沒有直接關係。負責監督道德警察的內政部未確認「停運」的消息。

美特使稱鎮壓陷被孤立惡性循環

英國《衛報》周日報道，美國拜登政府的伊朗特使馬利（Robert Malley）在羅馬一個會議上表示，伊朗領導人鎮壓示威將使自己困於「惡性循環中」，因伊朗愈是鎮壓，就會受到愈多制裁，並會愈感到被孤立，也會愈投向俄羅斯，愈投向俄羅斯，就會受到更多制裁，「核外交」的可能性就愈小。馬利上周六受訪稱，美國目前的重點是關注伊朗向俄羅斯提供武器，以及支持伊朗示威者，而非就恢復伊朗核協議展開談判。《衛報》引述一名歐洲外交官稱，他們察覺到伊朗政權內部就如何應對示威有不同意見。

（路透社/衛報）