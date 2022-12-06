稱需顧俄安全考量 馬克龍談烏停戰捱批

烏克蘭轟本末倒置

法國電視台TF1上周六（3日）播出馬克龍的專訪，他表示歐洲需要為未來的安全結構做準備，同時也要思考「如何在俄羅斯重返談判桌時向它提供保證」。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周日回應稱，現時應該是全球需要俄羅斯提供安全保證，「文明世界需要來自後普京時代就俄羅斯野蠻意圖所提供的『安全保證』」。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）亦說，「有人會希望向一個恐怖分子和殺人國家提供安全保證？與俄羅斯簽署協議並握手，而不是展開紐倫堡（審訊）？」，又說一個「去核和去軍事化」的俄羅斯將會是對烏克蘭以至全世界的最佳和平保證。二戰後的紐倫堡審訊主要用作審訊納粹德國戰犯。

與俄羅斯為鄰國家的政界也紛紛質疑馬克龍的建議。芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）稱，目前的唯一安全保證應該只集中在非俄羅斯，「俄羅斯應先確保它不會攻擊其他人」。立陶宛前外長林克維丘斯（Linas Linkevicius）亦說，只有俄羅斯不攻擊、佔領其鄰邦，才會有安全保證。美國國務院政治事務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）則說，外交必須雙方面，「很明顯地……普京沒有誠意或準備這樣做」。

（法新社/Politico）

（俄軍侵烏）