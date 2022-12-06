英工黨倡政改「還政於民」 上議院轉民選 向地方下放更多權力

另倡訂新法規 防海外資金影響英政治

施紀賢（Keir Starmer）於2020年委任白高敦就憲政改革撰寫報告，前者昨在利茲（Leeds）發表這份名為《一個新英國》（A New Britain）的155頁報告，提出分權政府、市長和地方當局在交通、基建、房屋及發展上將擁有更多權力，建議在各城市和城鎮建立數以百計的經濟集群。另外，報告又建議訂立新法規，終止有錢人和海外資金影響英國政治。

對於政府就解決地區不平等，以提升國家水平的行動，據事先公布的演說摘錄，施紀賢稱這需要展開歷來最大規模的還政於民，又表示全國上下都希望有一個新管治方法，「民眾知道英國需要改變，但從未在保守黨那裏得到過。我堅信，與工黨一起，人們將得到應得的改變」。他昨天形容，這是「歷來權力由英國議會轉移到人民的最大一次」。

報告重點之一是提出長遠政改方向，其中包括改變英國幾百年來的上議院制度，上議院議員將改為民選。撰寫報告的白高敦指出，廢除上議院是改革議會制度的關鍵部分，新上議院將在保障權力下放協議方面發揮作用；他又形容目前的上議院「站不住腳」，指全球各地政府的上議院除極少數例外，規模都較下議院/眾議院小，而英國則有一個830人的上議院。施紀賢上月已向工黨黨友放風，稱改革上議院在重拾公眾對政府信任方面相當重要。

施紀賢：改革需不止一個任期

不過，《星期日泰晤士報》的報道指出，白高敦和施紀賢在改革上議院的步伐上有分歧，前者希望加快實行，後者則有保留。施紀賢在該報的訪問中表示，改革上議院的提議有執行上的問題，需要從長計議，暗示未必能在首屆任期就能處理，「實際上工黨需要不止一個任期才能扭轉國家局面」。

《一個新英國》報告並非定案，工黨將展開諮詢，有結果後才會落入下屆大選（不遲於2025年1月）工黨的競選黨綱。有關上議院大改革的建議，預計將惹來上議院強烈反對，《衛報》報道，上議院議長、前工黨議員麥克法爾男爵（Lord McFall）將於周三發表講話，呼籲以共識為基礎改革上議院。

（彭博社/路透社/衛報/英國天空新聞）