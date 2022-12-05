微軟報告：俄網攻助戰 擴至烏國在歐盟友

微軟上月曾指摘俄羅斯攻擊烏國和波蘭的基建企業，旨在打擊向烏國提供軍事援助的企業。微軟前天表示，有關攻擊或是俄羅斯進一步將網絡攻擊擴展至烏克蘭境外的先兆，重點將是今冬對烏國提供重要援助物資及武器供應鏈的國家和公司。微軟數碼威脅分析中心總經理沃茨（Clint Watts）在微軟網誌發表的報告中，敦促其客戶為冬季面對更多俄羅斯網絡攻擊做準備。

侵基建電腦系統 激化反移民情緒

俄軍侵烏加劇通脹及推高油價，微軟指俄國或藉宣傳因通脹等議題而起的示威，利用在歐洲的能源價格和短缺的緊張狀况，使外國減少對烏克蘭國防支持。戰爭期間烏克蘭電網受襲出現停電，促使民眾逃離烏國，俄國或嘗試激起歐洲國家反移民的情緒。

另外，俄羅斯10月撤出部分佔領的烏克蘭領土後，對烏國城市及供應這些城市的能源及交通基建發動新一輪導彈和無人機攻擊，同時對這些基建發動網絡攻擊。報告指俄羅斯的網絡攻擊活動經過相對沉靜的兩個月後，在10月再度增加，針對能源、水和交通基建採用資料破壞軟體（Wiper）攻擊，刪除硬碟資料，令修復工作更困難。

（彭博社/Politico）

（俄軍侵烏）