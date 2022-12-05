俄油限價60美元 澤連斯基質疑乏力

【明報專訊】歐盟、七國集團（G7）及澳洲上周四及上周五先後同意將海運俄羅斯原油價格上限定於每桶60美元（約468港元），烏克蘭上周六（3日）表示歡迎，但總統澤連斯基認為這價格水平對俄而言不嚴重，無法對俄羅斯經濟帶來嚴重破壞，有分析亦認為限價安排令人困惑、效果成疑。
歐盟今天（5日）起正式執行限價措施，其餘國家亦隨後執行，不過澤連斯基在前天晚間演說質疑這限價水平對俄國打擊有限，稱俄羅斯已透過故意令能源市場不穩定，對世界各國造成重大損失，他形容這次的限價措施乏力，認為遲早需再加強對俄制裁。法新社指目前俄國原油市價每桶約65美元（約507港元），略高於上限，限價制裁措施或僅在短期產生有限影響。
路透社引述有分析員及石油輸出國組織（OPEC）成員國的部長表示，油價上限令人困惑、成效可能低，因俄國一直向中國及印度等沒有加入譴責俄國侵烏的國家售油。俄羅斯威脅停止向遵守限價措施的國家售油，有分析認為限價措施或令部分國家面對「失去廉價俄油，或者面對G7制裁」的兩難。
美情報總監：俄烏整修備戰冬後反攻
另外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上周六在加州舉行的年度列根國防論壇表示，美國情報預計未來數月的俄烏衝突節奏將繼續放緩，雙方或會整修及再補給，為冬季後反攻做準備。對於俄軍攻擊烏國電網及民用設施的影響，海恩斯稱俄方此舉旨在削弱烏國人抵抗意志，但指沒證據顯示烏國抵抗意志減弱。