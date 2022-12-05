俄油限價60美元 澤連斯基質疑乏力

歐盟今天（5日）起正式執行限價措施，其餘國家亦隨後執行，不過澤連斯基在前天晚間演說質疑這限價水平對俄國打擊有限，稱俄羅斯已透過故意令能源市場不穩定，對世界各國造成重大損失，他形容這次的限價措施乏力，認為遲早需再加強對俄制裁。法新社指目前俄國原油市價每桶約65美元（約507港元），略高於上限，限價制裁措施或僅在短期產生有限影響。

路透社引述有分析員及石油輸出國組織（OPEC）成員國的部長表示，油價上限令人困惑、成效可能低，因俄國一直向中國及印度等沒有加入譴責俄國侵烏的國家售油。俄羅斯威脅停止向遵守限價措施的國家售油，有分析認為限價措施或令部分國家面對「失去廉價俄油，或者面對G7制裁」的兩難。

美情報總監：俄烏整修備戰冬後反攻

另外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上周六在加州舉行的年度列根國防論壇表示，美國情報預計未來數月的俄烏衝突節奏將繼續放緩，雙方或會整修及再補給，為冬季後反攻做準備。對於俄軍攻擊烏國電網及民用設施的影響，海恩斯稱俄方此舉旨在削弱烏國人抵抗意志，但指沒證據顯示烏國抵抗意志減弱。

（法新社/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）