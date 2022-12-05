瑞典遣異見者返土惹質疑 為入北約曾允與安卡拉「安全合作」

事主回國即被捕 瑞典撇清關係

庫爾德人塔特（Mahmut Tat）上周五晚被引渡返抵伊斯坦布爾後，即在機場被警察拘捕。翌日，土耳其國營電視台報道他被送進監獄。土耳其國家通訊社稱塔特是庫爾德工人黨（PKK）成員，瑞典引渡他是「承諾跟安卡拉合作以全面解決其安全問題」的一環。應瑞典電視台（SVT）就事件的查詢，瑞典移民大臣斯特納加德（Maria Malmer Stenergard）前天稱這是一宗「驅逐某政治庇護被拒者的個案」，又稱政府並沒參與庇護批核過程。

土耳其視爭取自治的庫爾德工人黨為「恐怖組織」。當局指東部德爾西姆（Dersim）的巴士司機塔特是該組織成員，把他判囚6年10個月。塔特逃避國內通緝，2015年到瑞典尋求政治庇護，去年申請被拒，到上月22日被瑞典警察拘捕。

事主揸巴士 稱僅參加兩次示威

跟進塔特事件的土耳其獨立媒體Duvar上周四報道，塔特從瑞典移民局獲悉，他被土耳其通緝，被指為對瑞典「危險人物」，因此其申請被拒，並將其個案轉介給瑞典情報部門。塔特受訪自稱只是參加過「兩次民主示威」。他說：「作為一個普通人，我站在受壓迫的一方，支持民主鬥爭。假如這是恐怖主義，是的，我就是恐怖分子。」

曾代表塔特的瑞典律師德韋吉（Abdullah Deveci）批評引渡決定，說：「這太糟糕。這不止是塔特的個人問題，這是對瑞典民主與人權的重要問題。」

俄羅斯今年2月侵略烏克蘭，瑞典與芬蘭因國安威脅，放棄軍事不結盟政策，5月申請加入北約。申請須獲北約全體30個成員國支持，惟土耳其曾反對。土耳其形容兩國為「恐怖組織的賓館」，指摘它們包庇被取締PKK等組織的「武裝分子」。

瑞典、芬蘭否認窩藏武裝分子，但6月與土耳其簽署協定，承諾與安卡拉合作，換取對方支持加入北約。埃爾多安當時聲稱，瑞典答應引渡73名被控恐怖主義罪名的土耳其人。

（路透社/法新社/伊拉克庫爾德新聞網站Rudaw）

（俄軍侵烏）