韓「開工令」擬擴至鋼鐵、石油業

尹錫悅昨與企劃財政部、法務部、行政安全部、國土交通部、產業通商資源部、僱傭勞動部的部長開會，討論罷工情况和對策。尹錫悅再次指摘罷工工會「為自身利益剝奪他人自由，挾經濟做人質」，強調政府不會妥協。他指貨運工會集體拒運、妨礙貨車正常開行、對不參加罷工司機的報復行為，俱屬違法，將予嚴懲。他還命令各部長設法減低罷工造成的損失，例如聘用司機代替，出動軍人和軍事裝備。

商界民調：八成反對罷工

政府早前宣布，由今天（5日）起，凡接到「開工令」者須於翌日開始計算的24小時內復工，否則第一次拒絕可被罰不准駕駛達30天，再犯可被吊銷貨運駕駛執照，甚至入獄3年、罰款3000萬韓圜（約18萬港元）。

隸屬民主勞動組合總聯盟（民主勞動）的貨運工會自11月24日啟動罷工。儘管政府上周二（11月29日）通過史上首次頒布的「開工令」，對水泥業貨車車主、貨運工人發出復工令，已令八成水泥車司機復工及恢復約七成貨櫃吞吐量，但鋼鐵、石油化工等範疇的影響持續擴大。柴油、汽油售罄的油站愈來愈多；迄上周六累積未付運的貨物達3萬億韓圜（約180億港元）。韓國經營者總協會昨天發表民調，稱1000名受訪成人之中，八成反對罷工。

工會號召明日全國大罷工

貨運車主、司機罷工爭取的是今年底之後繼續實施貨物安全運費制度，並把該制度的實施範圍擴大至涵蓋運送鋼鐵、燃料、汽車等5類別貨車，使他們有收入保障而可以避免超速、超載、超時駕駛，換來道路安全。貨運車主、司機工作沒有底薪，常要工作長達12小時維持生計。民主勞動指摘政府頒布開工令，打壓工運，號召周二（6日）屬下各工會全國大罷工。

（韓聯社/東亞日報）