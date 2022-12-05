沒戴頭巾出賽 伊朗攀岩女將家人遭拆屋

伊朗改革派新聞網站IranWire的片段顯示被拆毁的房子和被棄於地上的體育獎牌，里卡比的兄弟達烏德（Davood，也是在國內和國際賽多次奪獎的攀岩選手）則在哭泣。拍攝影片者在鏡頭外說：「這就是生活在這國家的結果。一名為國奪得許多獎牌，努力讓國家自豪的冠軍選手，遭他們噴胡椒噴霧，拆掉39平方米（約420平方呎）的屋後離去。無言以對。」

CNN無法證實里卡比家人房子是否被政府下令拆掉。英國廣播公司（BBC）報道亦稱不清楚片段攝於何時。半官方塔斯尼姆（Tasnim）通訊社則證實屋已被拆，但說是因為里卡比家人沒有效建屋許可，又說屋是里卡比10月出賽前拆的。

半官媒稱違章建屋 賽前已拆

伊朗9月中爆發「頭巾示威」後約一個月，里卡比在韓國參加亞洲錦標賽時沒戴頭巾，被視為表態支持國內示威者。她之後一度失聯，其後在社交網解釋沒戴頭巾只因頭巾意外滑落，但外界懷疑她是遭當局強迫自白。她回國後隨即被拘留於國家奧委會，直至翌日與體育部長見面。有傳她正被軟禁。

伊朗頭巾示威持續兩個多月，聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）在上月下旬說約1.4萬人在示威活動被捕，包括兒童、運動員、名人、記者等。伊朗改革派報章《消息報》（Shargh）報道，最新被捕的名人是批評政府多年的女星哈賈爾（Mitra Hajjar）。她3日在家中被捕，已獲准保釋。

（CNN/BBC/法新社）