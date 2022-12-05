伊朗總檢察長：道德警察已停運 強調仍監察民眾行為 頭巾令未見廢除迹象

伊朗學生通訊社（ISNA）、伊朗勞工新聞社（ILNA）等伊朗半官方媒體報道，上周六（3日）在一個宗教會議上，有人問總檢察長蒙塔扎利（Mohammad Jafar Montazeri）「為什麼道德警察停止了運作」。他回應表示，道德警察並非隸屬司法部門，昔日成立它的機關已使之終止活動。半島電視台和路透社英譯其話語，用了「被停運」（was shut down），彭博社用的是「被停職」（was suspended），法新社的譯法是「已被廢除」（have been abolished），亦有不少傳媒用「解散」（disband）來形容情况。

道德警察9月13日在德黑蘭街頭巡邏，以頭髮沒有按規定妥善覆蓋於頭巾內的理由，逮捕了22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）；她在扣留期間昏迷3天後死亡。事件觸發民憤，示威由9月16日起未息，從阿米尼所屬的庫爾德社區延展全國，抗議內容亦擴大至各類反政府議題。惟示威重點始終圍繞強制戴頭巾，不少婦女當眾揚棄頭巾、燒頭巾以宣泄不滿。最近幾星期，伊朗似乎愈來愈少見道德警察的蹤影。

上街執法16年 暴力遭詬病

伊朗自1983年4月要求婦女有戴頭巾的義務。到2006年，時任總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）成立了正稱「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad）的道德警察，負責督導民眾的伊斯蘭教衣著言行，「宣揚端莊和頭巾文化」。當眾喧嘩、不小心駕駛、性騷擾都是他們的規管範圍，他們也曾查封提供西式理髮服務的髮型屋、可供年輕男女並處的咖啡店等。雖然規管對象包括男女，但在衣著要求上則傾向規範婦女，例如要求成年女性以罩袍或頭巾遮蓋頭髮，不化妝，不穿著穿窿褲或緊身褲，不穿鮮艷顏色衣物，不露膝。道德警察在街上、公共場所檢查民眾履行情况時，可以即場糾正了事，但往往採用言語及肢體暴力帶違規者去「再教育」中心而被詬病。

昨天的伊朗傳媒報道中，蒙塔扎利強調司法部門依然監察民眾的行為舉止，意味當局並未廢除強制戴頭巾的命令。儘管ISNA上周五報道，蒙塔扎利在聖城庫姆表示，國會與司法部門正在研究頭巾法例問題是否需修改。他縱未具體說明會作出什麼改動，但稱審議小組上周三與國會文化委員會會晤，「將於一兩周內有結果」。

在這兩個多月的示威期間，示威者不時呼籲公投決定是否續行強制戴頭巾和修憲。伊朗憲法規定，若有三分之二國會議員投票贊成，或者國家最高領袖要求，可就伊斯蘭共和國「不可修改的原則」以外的任何議題，舉行公投決定。

上周六（3日）的履行憲法責任國家會議上，伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）表示履行憲法的辦法可以是靈活的。國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則表示政府應該着重的是怎樣執行憲法，而非修改。

（法新社/路透社/彭博社/IranWire）