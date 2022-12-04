FT：俄組影子船隊抗西方油價封頂 歐盟G7澳洲允每桶60美元限價

G7、歐盟及澳洲前日談妥俄國海運原油價格上限，今後將每隔兩個月審視和調整，使定價低於市場水平至少5%。「限價聯盟」望能切斷俄與全球運油船隊的大部分聯繫。「限價聯盟」國家司法管轄區內的公司，今後只許在最高定價內，提供運輸產自俄羅斯原油到全球航運服務、航運保險和融資等服務。它們的聲明稱，設定上限的目的是讓服務供應商能繼續運俄油產品往別國以穩定能源供應，同時遏制俄國收益。

俄羅斯向來依賴海運輸出原油，尤其是靠歐盟和G7成員國的船公司。標普數據料歐盟和G7船公司9月間從波羅的海和黑海輸出55%俄油。G7料全球約95%運油船，均由G7成員國註冊航運保險公司承保。

買萬船兼從伊委回調 增103艘油輪運油

歐盟原是俄油大買家，歐盟明起生效的禁令，除價格上限，還包括禁止海運進口俄原油。俄羅斯國家杜馬（下議院）外交關係委員會主席斯盧茨基稱，歐盟以設定上限危害自身能源安全。俄羅斯駐美大使館昨批評做法「重塑」自由市場原則，措施將「無可避免地增加不確定性及使消費者的原料成本增加」。莫斯科早表明不會跟實施價格上限的國家交易，副總理諾瓦克3月稱，俄羅斯會組建自己的石油供應鏈。《金融時報》昨引述航運經紀商和分析師報道，克宮正組建一支「影子船隊」，務求克服歐盟周一生效的海運進口禁令等限制。專蒐集能源商情的挪威能源顧問機構Rystad表示，俄羅斯透過購買萬船和重新調配原為伊朗和委內瑞拉服務的船舶，在今年增加了103艘油輪運送本國石油。業界人士分析認為，俄國計劃藉這支新船隊，運油往印度、中國及土耳其等國，這三國在歐洲減購俄油後，成為俄石油大買家。

英國航運經紀諮詢公司Braemar油輪研究主管辛格指出，俄國今年估計添置了逾100艘船，包括29艘能運載逾200萬桶原油的超大型運油船（VLCC），另有31艘和49艘分別可運約100萬桶和約70萬桶。儘管船齡在12年至15年，預計數年內將報廢。Rystad料俄國仍欠60至70艘油輪，若維持現有出口量，需逾240艘運油船。面對油輪不足，俄國明年首季將難維持出口水平，使油價上升。

（金融時報/路透社/共同社）

（俄軍侵烏）