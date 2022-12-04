「第六代」隱形航速再升級 可控制無人機助戰

黃澤銘指出，外界普遍認為「第六代戰機」應包括6個特徵條件：包括（1）超越第五代戰機的極端隱形和超音速巡航能力；（2）可以配備主動式防禦系統，如小型激光又或攔截彈；（3）採用主動式相位陣列雷達或更先進的傳感器；（4）採用主動式相位陣列雷達或更先進的傳感器；（5）裝備能連結衛星和大量僚機、協同作戰系統和高智能感知電腦，以及（6）能控制多架無人機的空中小型指揮部能力。

B-21屬轟炸機 未必超音速

黃澤銘表示，B-21的最高速度仍是機密，坊間估算只有「次音速」水平，且該機不具備攔截等主動式防禦系統，但這也關乎其轟炸機定位的功能需要。而B-21符合擁有超低雷達反射面積、具備空中小型指揮部能力，以及先進機載電子設備等特徵，相信這是諾格公司將其形容為第六代戰機的理由。

明報記者