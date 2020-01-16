全球首見第六代戰機 美抗華核打擊利器 B-21「突襲者」擬明年試飛 勢成美轟炸機主力

美防長：隱形優勢領先數十年

B-21轟炸機前天在美國加州棕櫚谷製造廠首度亮相，其外形類似前代的B-2「幽靈」戰略隱形轟炸機，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在亮相儀式上表示，「即使最複雜的防空系統亦難以從空中偵測到B-21」，其「優勢將存在數十年」。其詳細性能暫未被公開。製造商諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman，簡稱諾格公司）表示，B-21可攜常規武器或核武，最終可在沒有飛行員的情况下飛行，又表示在美國的對手持續投資研發先進武器之際，B-21可深入敵軍防空系統，打擊「世上任何地方」的目標。

諾格公司網站介紹，B-21的數據系統將從地面轉移至網絡雲端，減低基建成本。B-21亦不會模仿過往軍機作局部性升級，機體設計包括使用舊有零件，具有硬件彈性，其敏捷的軟件升級亦可無縫接軌新技術、配置與武器，確保其具備應對在未來數十年威脅不斷演變的能力。諾格公司航太部門主管瓊斯（Tom Jones）表示，B-21按日常飛行需求來設計。

美國空軍表示將購入至少100架B-21，形容這款第六代戰機將成為其未來轟炸機部隊的「骨幹」，或於2023年首次試飛。B-21的名字「突襲者」源自1942年4月二戰期間，美軍空襲日本東京的「杜立德空襲」（Doolittle Raid）。

奧斯汀在儀式上強調，美國的國防根植於威懾衝突，B-21面世將再次直接提醒潛在對手，侵略的成本遠高出於預期收益。《華爾街日報》和CNN等美媒指出，B-21的設計為應對中國日漸增強的核導彈打擊能力。

港軍事研究者：威脅中國反介入戰略

國際衝突研究平台「不曾遠去的硝煙」總編輯黃澤銘亦向本報表示，B-21或會對中國解放軍不斷擴大的陸基、空基和海基「三位一體」核打擊力量帶來威嚇作用，另該機擁有高度隱形、信息化程度高和數量大三大特點，能以優越隱形能力和強大情報收集能力消滅解放軍的沿岸導彈，亦勢將威脅中國常規「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略構思。

黃澤銘又指出，中國航空軍事技術由於發動機研發起步晚，目前與美國差距平均而言至少達20年。縱使解放軍最新一代「殲-20」和「殲-31」戰鬥機有望在綜合性能上追上美國戰機，但是中國仍只能為其第五代戰鬥機配備落後美國一代的「太行」系列引擎，此外類似差異亦出現在轟炸機、運輸機等機種上。黃澤銘稱，美中空軍實力差異亦體現在數量上，美軍總計擁有近500架第五代戰鬥機，而解放軍當前則只有約50架「殲-20」戰鬥機。

（綜合報道）