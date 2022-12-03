安華兼任財長 首設兩副相 就職逾一周方組閣 委任涉官司巫統主席惹爭議

馬來西亞11月19日大選過後，沒有單一政黨或政治陣營獲取過半議席，直至各方經協商，11月24日通過以贏最多國會議席的希望聯盟（希盟）為首，與國陣和東馬政黨共組「團結政府」，由希盟主席安華拜相。安華昨晨到國家王宮提呈內閣名單，原定午後便公布新內閣，但後來推遲到晚上8時15分。

安華政黨佔8個部長最多

新內閣有28名部長，遠少於前兩任慕尤丁和依斯邁沙比利先後執政時的70名和68名，其中安華所屬的人民公正黨佔最多的8個部長職位，其中安華本人兼任財長，賽夫丁和扎麗哈出任重要的內政部長和衛生部長。希盟中議席最多的民主行動黨佔4席，曾任財長的林冠英這次未有入閣。國陣方面，巫統佔據6席，其中阿末扎希任副首相兼鄉區發展部長，莫哈末哈山出任防長；砂盟則有5席，其中土著保守聯合黨高級副主席法迪拉出任副首相兼種植及原產業部長。

專家：靠閣員任命安撫 執政如履薄冰

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所資深研究員諾夏里爾（Norshahril Saat）稱，過往政府因為是簡單大多數勝出，所以內閣籌組快，但今次是前所未見的「團結政府」，既要籌組一個比往屆政府內閣更少人、卻要安撫到各政黨，包括那些大選期間的政治對手，「殊為艱難平衡之舉」。曾任納吉布政府首相府政治秘書的新加坡國際事務學會（SIIA）高級研究員胡逸山表示，聯合政府雖然佔據國會三分之二議席，但許多因素依然不穩定，使安華如履薄冰，通過重要閣員任命以「滿足」盟友便是一例。

阿末扎希堅持跟安華合作，是後者壓過慕尤丁拜相關鍵，早傳他會獲任命為副首相，以確保新政府穩定，但因他身陷多宗官司備受爭議。大馬政治學者黃進發說：「硬挺阿末扎希作為巫統在希盟的唯一代理人，會使巫統的黨選變成巫統黨員對希盟政府的『黨內公投』。」巫統6個月內會黨選，倘阿末扎希的黨主席被親國民聯盟（國盟）主席慕尤丁派系奪取，安華內閣有提前倒台之虞。

（星洲日報/馬來西亞東方日報/亞洲新聞頻道/自由今日大馬）