美制裁朝鮮勞動黨3軍工巨頭

開發大殺傷力武器重要角色

制裁聲明稱，劉進和全日好分別擔任朝鮮黨中央軍需工業部部長和副部長，在朝鮮開發大殺傷力武器中扮演重要角色，並直接參與2017年以來的彈道導彈開發，包括2017年現場觀看「火星-14」試射。本報翻看朝中社近年的報道，身兼朝鮮勞動黨中央委員會部長的劉進，4年來只在朝中社報道中出現過10次，而僅有去年10月20日一則講他參與新型潛射導彈試射指導。

至於身兼國防科學院黨委委員長的副部長全日好，有關他參與導彈研發的報道遠多於劉進。本報翻看朝中社近兩年的報道，其名字常與11月26日擢升為大將的國防科學院院長張昌河一起出現，兩人在報道中並稱為「國防科學研究部門領導幹部」。他出現時都是現場觀看各類武器測試，最近一次是9月11、12日觀看國防科學院進行的新開發遠程巡航導彈試射，而職稱是「黨中央委員會副部長」。韓媒的分析報道，把他和張昌河、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、現任黨中央軍需工業部副部長金正植，合稱為「導彈4人組」。

另一受制裁的，是去年元旦起出任江原道黨委責任書記的金秀吉。美國財政部稱，他在2018年至2021年間擔任朝鮮人民軍總政治局局長，負責監督大殺傷力武器計劃相關決策執行。不過朝中社這5年來的武器報道沒有提及過他。

歐盟今年4月也為朝鮮導彈計劃制裁這3人在內的朝鮮政府高層。

（朝中社/韓聯社/Newsis）