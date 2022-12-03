歐盟初定俄油價上限 每桶60美元設調整機制

波蘭一度認為定價仍高

協議必須最遲周五經歐盟所有成員國以書面方式通過方能生效。西方盼俄油價格上限機制能配合歐盟下周一開始對海運俄國原油實施的禁運令，以加強制裁效果。不過，一名歐盟外交官透露，推動盡量壓低價格上限的波蘭，截至周四晚尚未確認是否支持協議。七國集團（G7）上周曾建議把俄油價格上限定在每桶65至70美元，不設調整機制。不過，對俄立場強硬的波蘭、立陶宛和愛沙尼亞都認為，俄油生產成本遠低於每桶65至70美元，G7的提案對俄國過於寬容，三國主張上限應該定在每桶30美元。

維持低於出口價5%

為了贏得波蘭支持，歐盟委員會周四提交了一份新協議文本，其中承諾從明年1月開始每兩個月評估一次價格上限，並計劃將價格上限保持在至少比俄羅斯原油出口價格低5%的水平。

對俄油設定價格上限由G7首先提出，旨在讓全球最大石油出口國的俄羅斯繼續為全球市場供油，但又能減少俄羅斯靠賣油賺取的利潤，從而削弱俄羅斯籌措戰爭資金的能力，同時維持全球油價穩定。

根據這項俄油價格上限機制，任何想買俄油的企業，須證明為俄油支付的費用低於油價上限，否則無法獲得保險等關鍵服務。

俄羅斯總統普京日前警告，西方設置油價上限後果嚴重，俄官員亦曾揚言不會向支持限價的國家供油。俄羅斯國際文傳通訊社昨報道，俄副總理諾瓦克（Alexander Novak）稱，歐盟提出的俄油價格上限不會影響12月的石油生產，又說俄相信俄油仍然吃香。

（路透社/法新社/華爾街日報）