拜登稱普京倘撤軍願和談 俄質疑先設條件

稱先諮詢北約盟友

拜登在記者會上回應提問表示，如普京決定尋求結束對烏戰爭的方法，他將準備與對方會談，但只會在諮詢北約盟友後進行，不會獨自行動。他指理性結束戰爭的首要條件是俄軍撤出烏克蘭，但顯然普京將不會這樣做。馬克龍則表示將繼續與普京對話，討論扎波羅熱核電站等核設施的安全。美法聲明則強調俄軍蓄意針對攻擊平民和民用設施可構成戰爭罪行，其策動者必須被問責。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周五強調，俄羅斯不能接受拜登提出從烏克蘭撤軍的條件，反指美方拒絕承認俄羅斯「新領土」，阻礙了俄方尋求任何妥協的可能。佩斯科夫又表示，普京一直對聯絡與和談保持開放的態度。他亦稱和平及外交手段是促進俄方利益的「最理想方法」。

美法聲明指中國挑戰人權

另外，美法聲明指中國挑戰包括人權等以規則為基礎的國際秩序，兩國將就此繼續協調立場，亦將就氣候變化等重要全球議題與中國合作。拜登與馬克龍亦重申維護台海和平穩定的重要性。中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上回應稱，中國「不是挑戰」，而「是世界的機遇」，批評美法兩國「拿中國說事」。

（路透社/美國白宮網站/中國外交部網站）