拜登晤馬克龍 允「微調」削通脹法案 外媒：可施行政命令予歐洲豁免待遇

馬克龍周三甫展開在美國的國事訪問就炮轟IRA。拜登跟馬克龍會談後，在記者會上回應提問時表示不會為IRA「道歉」，說法案中涉資近3680億美元（約2.9萬億港元）的史上最大筆針對氣候變化投資，總會有「小問題」（glitches），需要就改變協調。不過，他說美國可以作出「微調」（tweaks），「從根本上讓歐洲國家更容易參與或選擇獨立自主」。拜登說：「我從來沒有打算排除掉那些過去與我們一直合作的人。我們將繼續在美國創造製造業的就業機會，但不會以犧牲歐洲為代價。」

馬克龍認同美非蓄意損害歐洲

馬克龍則表示，討論後同意IRA的影響並非美國蓄意所為，不能強行要求美國採取任何規則處理歐洲所發生的問題。他又表示，法國並非訪美尋求豁免等特殊經濟待遇，僅是簡單討論IRA的後果，但他也警告歐美補貼差異或會終結歐洲發展中的生產計劃，強調目前情况必須雙方合作，重新磨合找出一個新政策。

歐盟多國威脅對美啟「貿易戰」

IRA將對美國潔淨能源行業免稅三成，其中下月3日起生效的措施包括以寬減稅款補貼購買北美本土生產電動車的買家。歐洲憂慮這將削弱歐洲車在北美市場的競爭力，並令歐洲製造商為節省成本，遷移至北美生產，導致歐洲職位流失。歐盟多國政府威脅要補貼本國產業，對美國發動「貿易戰」。

拜登未有就所謂「微調」交代詳情。路透社引述法國財政部消息稱，兩國領袖就如何緩解IRA影響取得「重大進展」，法方認為拜登可動用行政命令，給予歐洲與美國自由貿易伙伴國同等的豁免待遇。美國民主黨參議員孔斯（Chris Coons）則表示，不清楚措施將屬行政或立法性質。他說正與其他議員研議數種方案，但說相關措施不會在短期內執行。

政治新聞網站Politico周四一篇題為《貿易戰避免了嗎？》的評論指出，拜登口頭承諾「微調」政策意味馬克龍從美國那裏獲得了「意外的勝利」。不過，路透社和彭博社分析，儘管拜登表示願意「微調」，但在立法層面的選項甚少，原因是共和黨已在11月中期選舉從民主黨手中奪回眾議院控制權，即使拜登想更改法案，恐怕共和黨也不會同意。

歐盟市場專員拒出席美歐貿易會議

美歐圍繞IRA的重大分歧令下周一（5日）在美國舉行的美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）會議蒙上陰影。彭博社周四引述歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）聲明指，他將缺席會議。他不滿主要議題僅安排在兩小時的部長會議上討論，更不滿IRA相關的議程更被安排到午餐會上，認為會議已沒有為眾多歐洲部長及商界所關注的議題提供足夠討論空間。

（法新社/路透社/美國白宮網站/CNN）