伊朗示威賀國足落敗 男子遭軍警轟頭亡

伊朗庫爾德族女子阿米尼9月涉違「頭巾令」而被道德警察拘捕後猝逝，引發的反政府「頭巾示威」持續逾兩個月未息，今屆世界盃不少民眾拒絕支持國家隊，認為球隊代表着伊朗政府。在國家隊周二落敗後，網上影片顯示全國多個城市都有民眾上街歡呼跳舞。總部設於挪威奧斯陸的人權組織「伊朗人權」（IHR）表示，在裏海城市安扎利港（Bandar Anzali）當天亦有反政府示威，27歲男子薩馬克（Mehran Samak）鳴按汽車喇叭，其後遭安全部隊朝頭部擊斃。英國廣播公司（BBC）波斯語頻道片段顯示，薩馬克周三早上落葬。

伊朗中場悼童年友人

伊朗隊中場艾沙杜拿希（Saeid Ezatolahi）其後在Instagram貼文，透露自己認識薩馬克，並上載童年的球隊合照。他寫道：「在昨晚痛苦落敗後，你逝世的消息在我心中燃起一把火。」他又形容對方是童年隊友。艾沙杜拿希未有評論友人之死這件事，但稱：「總有一天面具將會落下，真相終會大白。」艾沙杜拿希又稱伊朗年輕人不應受此對待，國家不應如此。

網上影片顯示，在伊朗其他地方也有安全部隊暴力驅散慶祝的民眾情况，西南部胡齊斯坦省貝赫貝漢市（Behbahan）有安全部隊向人群開槍；安扎利港以南城市加茲溫（Qazvin）一名婦人被毆打。庫爾德族人權組織Hengaw表示在薩南達季 （Sanandaj）、薩蓋茲（Saqqez）等城市最少30人中槍或受傷。

伊朗國家隊球員在首場分組賽開始前拒唱國歌，被視為支持國內頭巾示威，球隊在第2場賽事懷疑受壓下，明顯在場上唱國歌，被部分示威者批評是背叛。外界關注未能晉級的伊朗隊回國後會否遭當局處分。IHR稱，頭巾示威至今最少448人被殺；伊朗安全部隊否認殺害和平示威者。

（BBC/中央社/法新社/衛報）