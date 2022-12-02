中俄證軍機互降對方機場

日韓周邊巡航惹關注

中國國防部周三晚公布，中俄空軍當天在日本海、東海、西太平洋海域上空，作例行聯合空中戰略巡航。中國殲-16戰機與俄羅斯圖-95MS戰略轟炸機曾聯合飛行，並降落對方機場。俄國防部也有互降彼此機場的公布，並稱中俄轟炸機編隊在日本海和東海水域上空作了長約8小時巡航，由蘇-30SM和蘇-35S戰機護航。

中俄公布前，韓國聯合參謀本部與日本防衛省分別表示，有中俄軍機擅闖防空識別區（ADIZ）。

韓方稱，中國兩架轟-6轟炸機於周三清晨，反覆進出分別位於有中韓主權爭議的蘇岩礁（韓稱離於島）、韓國浦項東北的防空識別區。中午時，它們又同俄國兩架蘇-35戰鬥機和4架圖-95轟炸機，再穿越日本海上的韓國防空識別區，從獨島（日稱竹島）東南離開。那些過程中，韓軍出動F-15K等多架戰機升空警戒，又通過軍用直線電話向中方提出警告。日方也指出先後有兩架中國轟-6、2架俄國圖-95轟炸機穿越日本防空識別區，日本航空自衛隊戰機亦曾緊急升空採取戰術措施。

俄國防部稱，中俄飛機都嚴格遵守了國際法規定，沒侵犯其他國家領空。中國認為防空識別區不是領空，各國有飛越自由。

（央視軍事/法新社/共同社/路透社）