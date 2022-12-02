西班牙連現「炸彈信」 首相美使館接獲

最少6宗 未涉恐襲威脅

當局表示，首相府保安人員周四處理了一件寄給首相桑切斯的「炸彈信」。那是內附煙火物料的棕色包裹，翻查檔案是循正常郵寄方式，於11月24日寄到。當局稱，「炸彈信」很可能是境內郵遞，呼籲大眾冷靜，說目前未有恐襲威脅。馬德里的烏克蘭大使館周三午膳時分率先發現可疑郵件。一名指揮官在戶外處理時，因而手部受傷及受到腦震盪，但無大礙。事件促使烏克蘭提升全球其大使館保安和西班牙當局的反恐使館調查。至周三傍晚，軍火商Instalaza位於薩拉戈薩（Zaragoza）的總社也收到同類郵包，由拆彈專家處理。西班牙捐予烏克蘭的軍備，包括Instalaza生產的C90火箭炮發射器。

運送武器予烏克蘭的托雷洪-德阿爾多斯（Torrejon de Ardoz）空軍基地、設於該基地專責通過衛星蒐集情報支援歐盟外交安全政策的歐盟衛星中心、國防部均於周四發現類似郵件。

知情人士表示，炸彈郵包含鬆散的火藥，附有電子點火裝置，可使火藥燃燒而非爆炸，收件人都是收信單位的最高負責人。當局要求郵政部配合預先掃描類似信件。

（路透社/CNN）