紐約新加坡生活成本最高 港第4

烏戰影響 莫斯科聖彼得堡排名飈

EIU的調查於今年8月和9月進行，比較了全球172個主要城市200種產品和服務的400多項價格。EIU的全球生活成本主任達特（Upasana Dutt）表示，烏克蘭戰爭、西方制裁俄羅斯及中國的清零政策擾亂供應鏈，加上美國聯儲局加息及匯率波動，導致全球各地出現生活成本危機。她指出，今年172個城市平均物價上升了8.1%，為20年來最大升幅，遠高於去年3.5%及2020年的1.9%。調查也顯示美元強勢對城市排名的影響，今年除紐約首次升上榜首外，美國洛杉磯和三藩市也躍居全球生活費最高前10個城市。新加坡上升一位居首，是過去10年來第8次排第一。

至於排名升幅最大的是俄羅斯的莫斯科和聖彼得堡，分別上升了88位和70位，原因是在西方制裁等因素下，俄國物價飈升。

由於利率保持低位，日本的東京和大阪排名分別下降了24位及33位，排第37及第43。敘利亞首都大馬士革和利比亞首都的黎波里則是今年全球生活成本最低的城市，烏克蘭首都基輔今年因戰爭未列入分析。

（CNN/法新社/彭博社）