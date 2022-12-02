北約外長研出口管制 經濟措施遏中國挑戰

布林肯：保護基建免受中國影響

美國國務卿布林肯周三會後向記者表示，北約正討論保護基建及「戰略行業」免受中國影響，以及利用「出口管控」保護西方技術，而北約、歐盟，以至世界其他地方應對中國挑戰的方向「已逐漸趨同」。《金融時報》引述意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）表示，讓中國收購歐洲基建是錯誤，對歐洲無益。但報道又引述兩名在場人士透露，德國等與中國有深厚經濟聯繫的國家立場較美國相對溫和，而匈牙利則反對部分布林肯的提案。

布林肯又表示，北約成員國對中國利用假資訊，以及包括與俄羅斯合作，迅速且不透明地提升軍力等脅迫性政策保持關切，但組織仍將致力維持對華中國具建設對話，並歡迎雙方有機會合作應對共同挑戰。

美國10月公布針對中國嚴格出口管制措施，防止中國獲取，以及拖慢其研發可用於軍事的先進半導體。美方又加強游說盟友確保關鍵供應鏈不過分依賴中國。加拿大近期下令中國公司從開採關鍵礦物的加國公司撤資。

（金融時報/路透社）