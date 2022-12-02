馬克龍轟美補貼本土製造分裂西方 國事訪問活動指《通脹削減法案》超級激進 扼殺歐職位

法新社引述消息報道，馬克龍（Emmanuel Macron）周三在美國國會圖書館出席閉門午宴期間，向美國民主、共和兩黨議員及商界領袖表示，IRA「對我們（法國及歐洲）的商人而言超具侵略性」，警告美國的不公平貿易行為將「扼殺」歐洲職位。他說：「IRA的後果是你們（美國）或能解決自己的問題，但你們將為我帶來難題。我為如此直白而致歉。」法方拒確認事件。

馬克龍其後回到法國駐華盛頓大使館發表演說，同意歐美聯繫仍然穩固，但表示IRA「是將會分裂西方的選項」。

白宮：歐盟能源安全亦獲益

美國白宮新聞秘書讓-皮埃爾回應稱，IRA並非「零和遊戲」，為歐洲公司帶來顯著機會，亦讓歐盟能源安全獲益。

IRA補貼在北美生產的電動車及潔淨能源行業，除削弱歐洲及韓國等沒在當地設廠車企的競爭力，歐洲製造商亦會為節省成本，被吸引至北美生產，令歐洲工人失業。歐美正商討解決爭議，歐盟尋求美方賦予其與加拿大與墨西哥同等的市場准入地位，但拜登政府被指未積極回應。

馬克龍本月初亦批評美在俄烏戰爭令國際能源價格飈升之際，以高價向歐洲出售液化天然氣（LNG），稱其與IRA「不符世貿（WTO）規定，亦不友好」，將在訪問時向美反映。

對華不一致 需重新磨合

馬克龍周三又在與拜登私人晚餐前，在美國副總統賀錦麗陪同下到訪美國太空總署（NASA），指太空是「新興的衝突場所」，法美作為致力於科學及民主價值的國家，共同為太空制定規則和規範至關重要。雙方亦商討法國太空人登月計劃。馬克龍周四會在白宮與拜登正式會晤並發表聯合記者會，晚上將出席美方設置的國宴。

外界預期馬克龍及拜登將討論烏克蘭及中國問題，其中兩國被指在對華立場及政策上分歧較大。馬克龍一直主張歐洲在對華問題，以及廣泛經濟安全問題上「戰略自主」，警告過分依賴美國會有風險。《金融時報》引述一名愛麗舍宮官員表示，法方將向美方指出彼此或因對中國政策不完全一致，而需要重新磨合政治議程。

馬克龍上月18日出席泰國亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，向亞太商界領袖表示，法國的印太戰略將研究如何提供平衡，即防止區內「出現（中美）兩個大國任何一方的霸權，或它們彼此的對抗」。再較早前，馬克龍上月15日在印尼二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會面。他指法國秉持獨立外交，反對陣營對抗，願就多個全球問題加強與中國溝通協作。法方亦願積極促進歐洲與中國對話合作。

（法新社/路透社/金融時報/人民網）