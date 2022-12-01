馬克龍國事訪問 與美貿易對華政策分歧待解

馬克龍周三先在美國太空總署（NASA）總部與美國副總統賀錦麗討論法美的太空合作，之後晚上會出席拜登私人晚宴。兩人周四將領導在白宮討論一系列雙邊外交及國際議題。

美國以高價向歐洲出售石油及天然氣，以及今年8月通過的《通脹削減法案》對歐洲的經濟衝擊，將是馬克龍尋求與拜登處理的迫切問題之一。《通脹削減法案》包含對美國消費者的電動車補貼條款，但車輛須在北美組裝或組件有一定比例來自美國或與美有自由貿協的國家，這對歐盟、日本、韓國等沒有在北美設廠的車企是一大打擊。法國在內的歐盟國家希望爭取其電動車亦獲美國補貼政策覆蓋。

《通脹削減法案》衝擊歐車企

美、法另一主要分歧或矛盾是對華取態。法新社引述一名馬克龍顧問表示，法美在對華政策等多項「具挑戰」談判上「並非意見一致的盟友」。法國駐華盛頓大使館近日在Twitter指出，歐洲自2018年以來便尋求獨自的對華戰略。歐美傳媒引述一名美國高級官員認為，即使美歐的對華取向「不一致」，也應至少「表達相同的意見」。

（法新社/CNN/路透社）