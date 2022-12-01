美軍報告推斷華核武大增 京斥炒作

解放軍2049年前打造「世界級」軍隊

五角大樓的報告稱，中國對美國國家安全和自由開放的國際體系，是「最重要的和體制的挑戰」。 中國一方面有增加脅迫軍事活動趨勢，一邊加強解放軍的戰略威懾力，包括核子、太空、網絡、電子戰、反太空能力等。其中，中國所擁核彈可由現存的400枚，於2035年前擴充至約1500枚，且其效能、精準度等俱跟美俄不相伯仲。另外，中國空軍擁有逾2800架軍機，為全球第三大的空軍機隊，並有趨勢「 逐步蠶食美國長踞兼重要的空中領域軍事技術優勢」。

軍隊融合發展 增2027武統台灣實力

報告指中國矢志於2049年成為「世上最強軍事力量」。要是北京2027年實現軍隊機械化、信息化和智能化的融合發展的目標，將更有能力爭取武力統一台灣，可以對台封鎖海空、實行有限度武力行動、導彈空襲及海空兩棲入侵等。五角大樓發言人賴德稱，中國擴充核武存量將是「不穩定來源」。

中國外交部發言人趙立堅昨重申中國堅定不移奉行自衛防禦核戰略，反是美方在「頑固堅持基於先使用核武器的核威懾政策」，違背《不擴散核武器條約》目的和宗旨，促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯。

（法新社/彭博社/中新社）