路透：俄關鍵行業缺零件 向印度求購 涉汽車飛機列車等500種產品 印企恐違西方制裁

路透社在新德里看到該份清單屬臨時性，目前未清楚印度最終會向俄羅斯出口的商品種類和數量。莫斯科一名業內消息人士稱，俄羅斯工業及貿易部要求國內大公司提供它們所需的原材料和設備清單。兩名印度消息人士表示，俄羅斯是在印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）11月7日訪問莫斯科之前數周提出有關要求。暫不清楚蘇傑生訪俄期間如何回應莫斯科，但他當時表示，印度需要增加對俄羅斯的出口，以平衡目前向俄傾斜的雙邊貿易。

俄航空公司拆飛機零件東拼西湊

西方制裁導致俄羅斯一些關鍵產品供應短缺，其中航空業影響巨大，俄羅斯幾乎所有飛機都是外國製造，路透社早前報道，包括國營俄羅斯航空（Aeroflot）在內的多間俄國航空公司，需要拆除飛機部分零件以東拼西湊的方式維持運作。

隨着全球汽車製造商退出俄羅斯市場，俄國汽車零件也不足。路透社引述俄羅斯汽車銷售業消息人士稱，貿易部已向包括印度在內其他國家的相應部門及國家機構發出一份所需的汽車零件清單，包括活塞、油泵、點火線圈、保險杆及安全帶等；俄羅斯也要求提供41種飛機和直升機零件和設備，包括起落架零件、燃料系統、通訊及滅火系統、救生衣、飛機輪胎等。清單中還包括生產紙張、紙袋和消費品包裝的原材料，以及生產包括紗線和染料在內的紡織品材料和設備，另也有200個冶金項目。印俄當局昨未回應有關報道。

幾十年來，俄羅斯一直是印度最大的軍備供應商，也是印度醫藥產品第四大市場。今年2月24日至11月20日，印度從俄羅斯的進口額是去年同期的近5倍，達290億美元，與此同時出口額從24億美元降至19億美元。印度政府消息人士稱，印度正尋求方法重新平衡兩國貿易，希望未來幾個月內，據俄羅斯的清單要求，可將對俄出口額提高至近100億美元。

新德里盼增對俄出口 減貿易逆差

不過一些印度公司因擔心遭西方制裁、欠缺明確的付款方式等，不願向俄羅斯出口產品。印度出口組織聯會（FIEO）總幹事薩海（Ajay Sahai）稱，即使部分印度中小型出口商之前曾向同遭西方制裁的伊朗出口商品，今次對俄出口也有猶豫。印度大銀行也擔心遭制裁，不願處理與俄的直接盧比貿易交易。

印度輪任G20主席 有望斡旋停戰

印度政府沒有加入西方制裁俄羅斯行列，也沒就俄軍侵烏公開批評莫斯科。專家指出，印度作為俄羅斯和西方國家共同朋友的獨特地位，且周四起接任二十國集團（G20）輪任主席國，並於明年主辦G20峰會，可成為斡旋俄烏戰爭的關鍵國家。印度總理莫迪今年9月在上海合作組織（SCO）峰會期間，曾向俄總統普京表明「今時今日已不是戰爭的時代」。

（路透社/半島電視台/歐亞時報）

（俄軍侵烏）