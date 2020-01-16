CNN：伊朗革命衛隊赴多哈「監察」國家隊

伊朗隊隊長夏沙菲（Ehsan Hajsafi）在今屆世界盃開賽前表達球隊對國內「頭巾示威」的支持，多名球員在本月21日首場比賽對英格蘭隊前亦沒有在播國歌時跟唱。報道引述消息人士稱，在該場比賽後，球員被召集與伊朗革命衛隊成員會面，被警告如果再不在比賽開賽前唱國歌，或者參與任何反政權示威，他們的家人將會面對「暴力或虐待」。革命衛隊人員之後又分開召見球隊的葡萄牙籍教練昆洛斯（Carlos Queiroz），但消息人士未有透露會面內容。昆洛斯之前曾表示，球員可以在國際足協規例下在參與世界盃期間示威。

到第二場比賽面對威爾斯隊開賽前播國歌時，大部分伊朗球員在鏡頭前時嘴部都有動作，疑似跟唱。

報道稱，該名一直密切監察伊朗情報機關於世界盃期間在卡塔爾活動的消息人士又稱，革命衛隊調派數十名人員監視伊朗球員，禁止他們外出或與外國人接觸，「有很多伊朗保安人員在卡塔爾蒐集情報和監視球員」。消息人士又說，伊朗當局在上場比賽時安排數以百計「球迷」入場為伊朗隊「打氣」，並計劃在對美國隊的賽事大幅增加人數至數以千計。

伊媒質疑美國足「代表歧視黑人國家」

日前美國足總在社交平台報道有關世界盃B組形勢時，將伊朗國旗中的紅色國徽移走，惹來伊朗正式向國際足協投訴。美國足總向CNN表示，此舉是要表達對伊朗女性的支持，並早已計劃只展示24小時，非因受壓才收回。美國國務院強調沒有在此事上與美國足總有任何協調。

在周一的賽前記者會上，有伊朗記者提及美國隊支持伊朗女性一事，質疑美國隊隊長泰拿阿當斯（Tyler Adams）代表一個「對黑人充滿歧視的國家」，難道又不覺得有問題；記者又質問他為何「不叫政府從波斯灣撤兵」。

（CNN）

（2022世界盃）