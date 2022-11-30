辛偉誠：英中關係「黃金時代」已結束 強調務實對待「體制挑戰」 反對冷戰言論

辛偉誠上月當選保守黨魁及首相以來，一直面對黨內後座議員對華採取更強硬立場的壓力。辛偉誠周一在倫敦金融城市長晚宴（Lord Mayor's Banquet）上，向出席的商界領袖及外交政策專家發表演說，表示中國對英國的挑戰日增，「我們認知到中國對我們的價值和利益構成體制挑戰，隨着中國走向更強大的威權主義，這一挑戰變得更加嚴峻」。他又批評前幾屆政府對華採取「短期主義和一廂情願」的態度，稱中英關係的黃金時代已經結束，認為以貿易推動中國社會與政治改革的天真想法也不復存在。他又提到中國政府面對近日反防疫示威，「選擇進一步鎮壓，包括毆打一名BBC記者」。

前任卓慧思曾擬定性中國「威脅」

不過，辛偉誠反對在中國問題上採取冷戰言論，又強調不能簡單地忽視中國在國際事務上的重要性，無論是全球經濟穩定或氣候變化等議題。他說，英國將與美國、加拿大、澳洲和日本在內的盟友合作，透過外交和接觸方式應對這種日益嚴峻的競爭情况，「這意味要站起來抗衡我們的競爭者，不是用華麗的措辭，而是用穩健的務實主義抗衡」。辛偉誠承諾會在明年發布有關英國外交和國安政策的《綜合評估》（Integrated Review）更新版中交代更多細節。據報道，前任首相卓慧思一直準備在最新版本的《綜合評估》正式把中國定性為「威脅」。

加強與印太關係 維持對烏軍援

辛偉誠在演說中又表示，英國要加強與印太國家的關係，稱該地區的經濟和安全是密不可分的。他亦承諾明年會維持或增加對烏克蘭的軍援，並將提供新的防空支援以保護平民及基建。

黨內鷹派比作對納粹德國綏靖

辛偉誠在今年夏天競逐黨魁時，曾形容中國是對英國國內和全球安全的「頭號威脅」，但周一的演說中並未提及「威脅」，《金融時報》的報道直指辛偉誠暗示了他繼續與中國溝通的決心，其演說隨即惹黨內外部分對華鷹派政客不滿。後座議員之一、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）指出，中國已經成為英國與盟友的明確且現實的威脅，批評辛偉誠「穩健的務實主義」是廢話，相當於英國1930年代採取的「綏靖主義」。工黨影子外相拉米（David Lammy）形容辛偉誠的演說「像粥一樣稀」，批評他在中國問題上反覆無常，認為英國需要政策而非空談，政府迫切需要公布中國戰略及更新《綜合評估》。

（衛報/BBC/獨立報/金融時報）