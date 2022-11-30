聯國報告倡大堡礁列瀕危世遺 澳洲質疑過分

國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）和聯合國教科文組織（UNESCO）專家撰寫的這份最新報告，認可澳洲對保護大堡礁（Great Barrier Reef）的貢獻，但報告發現，儘管投入了「空前的科學和管理」，珊瑚礁仍面臨與氣候變化及農業污染有關的「龐大壓力」，在減少排污和水質改善工作的進展太慢之下，當地的珊瑚礁復元能力嚴重受損，而且情况可能持續惡化，必須採取緊急行動保育。

5月報告：熱浪致91%珊瑚白化受損

澳洲5月發表的報告指出，經歷長時間的夏季持續熱浪後，調查範圍內91%的大堡礁珊瑚已白化受損。大堡礁被視為澳洲最受歡迎的自然景點之一，它被列入瀕危名單恐大幅降低其對國際遊客的吸引力。經過強力游說，澳洲前任保守派政府去年成功保住大堡礁免被列入瀕危清單。

澳洲環境部長普利貝斯克（Tanya Plibersek）坦承大堡礁面臨威脅，但認為將其列入瀕危世界遺產名錄未免太過頭。她說：「我們會致力向UNESCO指出毋須如此將大堡礁挑出來。如果這個世界遺產面臨危險，那全世界大多數世界文化遺產在氣候變化下也都面臨危險。」

（法新社/路透社/中央社）