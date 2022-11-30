沙特擬建6跑道機場 盼成航運樞紐

比香港機場大逾3倍

沙特官方通訊社報道，王儲穆罕默德宣布有關計劃，將以86歲國王薩勒曼命名的新機場佔地57平方公里（香港機場為12.55平方公里），預計2030年時每年可接待1.2億人次，到2050年時達到1.85億人次（香港機場2019年客運量為7150萬人次）。報道稱「機場計劃與沙特將利雅得轉型為全球十大城市經濟體的目光一致，也能支援利雅得人口到2030年增長至1500萬至2000萬」。利雅得目前人口少於800萬。

根據王儲穆罕默德的「2030願景」改革大計，沙特目標是到2030年時全國空中交通客運量達到每年3.3億人次。沙特亦期望在2030年前吸引到約1000億美元（約7800億港元）的航空業投資，並成立新的國營航空公司，以及每年處理達500萬噸貨物。沙特官方通訊社報道，預計新機場到2050年時將能每年處理350萬噸貨物。

報道稱，新機場「將會把利雅得推進成為環球物流樞紐， 刺激交通、貿易和旅遊業，並成為東西方之間的橋樑」。報道沒有提及計劃開支。

（法新社/路透社）