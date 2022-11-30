貨運罷工6天 韓令水泥業復工 可判罰款18萬 工會明言不就範

尹錫悅：免更大民生危機

尹錫悅政府昨上午召開國務會議，表決通過向參與罷工的水泥業貨運車主下達開工令，隨後由國土交通部長官元喜龍在跨部門記者會正式公布。尹錫悅在國務會議前表示，經濟一旦停擺就很難挽回，使其重回正軌要付出巨大代價，而水泥、鋼鐵等物流運輸受阻導致全國建築施工現場癱瘓，這不僅對國家產業基礎，還對國民的日常生活構成威脅。

業界爭取設貨運費下限

經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬表明，無合理理由而違反開工令者，將按《貨物車運輸事業法》被下令停止運作或吊銷牌照，最高可判監3年或罰款3000萬韓圜。

這次罷工由韓國左翼總工會「全國民主勞動組合總聯盟」轄下貨物運輸工會「貨物連帶本部」上周四（24日）發起，要求政府永久實施安全運費制度，並擴大適用範圍，但國土交通部堅持最多延長3年。安全運費制度主旨為設置貨運費下限，防止貨運車主過勞、超載或超速，原定自2020年起實施3年，即實施至今年。工會與政府此前的首場談判未有成果。

貨物連帶昨日發表聲明，炮轟開工令形同「業界戒嚴令」，指摘該制度本身就為限制和鎮壓貨運工人的罷工權而引進，具「反民主和暴力性質」。其副主席吳南俊表明，該工會不會就範，政府愈是打壓工運，激起的抗爭就愈是強力。

工會斥開工令涉違憲

貨物連帶又指摘開工令涉嫌違反國際勞工組織第105號《廢除強迫勞動公約》（韓國是簽署國，但公約迄今未獲國會批准），而即使貨運司機計作個體工商戶，不計作工人，開工令仍涉嫌侵犯《韓國憲法》第15條規定的選擇職業自由。該工會的直屬上級工會公共運輸工會則譴責，開工令違反禁止強迫勞動的憲法第12條第1款和《勞動基準法》第7條。

（綜合報道）