哈梅內伊外甥籲各國斷交被捕

穆拉德哈尼被捕的消息由其家人和伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）確認。其兄弟馬哈茂德（Mahmoud）在Twitter表示，當天她應一項法庭命令前往檢察官辦公室後被捕。據馬哈茂德在其妹被捕前為她分享的影片，穆拉德哈尼呼籲各國民眾敦促其政府中斷與伊朗政府的關係，中止與伊朗政府的任何交易，另又批評伊朗政府不忠於任何宗教原則，除了武力及任何方式維持權力外，並不了解任何法律和規則。哈梅內伊辦公室未有回應路透社的查詢。

據HRANA統計，截至上周六（26日）有450人在全國各地的頭巾示威中死亡。代表庫族城市馬哈巴德（Mahabad）的國會議員馬茂扎德周日在國會表示，庫族聚居地方在示威期間有多達105人喪生。

（CNN/路透社）