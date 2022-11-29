哈梅內伊外甥籲各國斷交被捕

【明報專訊】伊朗「頭巾示威」持續受到效忠宗教政權的安全部隊暴力鎮壓，最高領袖哈梅內伊上周六（26日）才公開稱讚革命衛隊旗下巴斯基民兵（Basij）「犧牲生命來保護人民免受暴徒攻擊」。但他以參與人權社運著稱的外甥女穆拉德哈尼（Farideh Moradkhani）公開拍片，炮轟當局只顧武力鎮壓，號召各國政府跟伊朗中斷關係，其兄弟確認她已在上周三（23日）被捕。
穆拉德哈尼被捕的消息由其家人和伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）確認。其兄弟馬哈茂德（Mahmoud）在Twitter表示，當天她應一項法庭命令前往檢察官辦公室後被捕。據馬哈茂德在其妹被捕前為她分享的影片，穆拉德哈尼呼籲各國民眾敦促其政府中斷與伊朗政府的關係，中止與伊朗政府的任何交易，另又批評伊朗政府不忠於任何宗教原則，除了武力及任何方式維持權力外，並不了解任何法律和規則。哈梅內伊辦公室未有回應路透社的查詢。
據HRANA統計，截至上周六（26日）有450人在全國各地的頭巾示威中死亡。代表庫族城市馬哈巴德（Mahabad）的國會議員馬茂扎德周日在國會表示，庫族聚居地方在示威期間有多達105人喪生。
（CNN/路透社）
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