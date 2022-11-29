撐頭巾示威 美足總改伊朗國旗 綠白紅旗唯欠國徽 伊促停賽美刪帖

自1979年伊朗伊斯蘭革命後，美伊關係惡劣，到1998年兩國首度在世界盃碰頭，被形容為「所有足球賽事之母」和「世盃史上最政治緊張的比賽」，最終伊朗以2比1勝出。今次兩隊再次碰頭前又先隔空交火，22歲伊朗庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月疑因違反頭巾規定遭道德警察羈押期間死亡，引發該國大規模抗議潮至今。美國足總上周六（26日）在facebook、Twitter和Instagram（Ig）等社交平台官方帳號發出美國隊和伊朗隊所屬的B組分組賽積分表和內容，當中顯示的伊朗國旗只有綠白紅3色，中間的紅色國徽不見蹤影。美國足總同時更換Twitter頁面上方的橫向顯示圖片，上頭的伊朗國旗有相同改動。

伊朗國旗上的紅色國徽由四彎新月、一卷經書和一把寶劍組成，四彎新月和上方的一卷經書巧妙地組合成阿拉伯文「真主」（阿拉）一字。

發帖無問球員 中堅稱撐女權

美國足總傳媒主任卡馬曼周日承認，上述舉動是為了展現「對伊朗女性爭取基本人權的支持」。美國足總事前並未徵詢球員意見，美國隊中堅獲加森馬文（Walker Zimmerman）說：「我們對這些帖文一無所知，但我們都是女權支持者，一直都是……我們堅信並支持女性爭取基本權利……我們知道，這是一個令人非常不安的時期，面臨許多困難和令人心碎的故事。」

伊朗足總隨即向國際足協紀律委員會投訴。伊朗半官方塔斯尼姆（Tasnim）通訊社表示，伊朗足總指控美國足總「不尊重伊朗伊斯蘭共和國國旗」，指美方此舉違反了國際足協章程，「停賽10場是適當處罰」，美國隊應被逐出今屆世界盃。國營伊朗通訊社（IRNA）亦說：「美國足總在Ig專頁將伊朗國旗上的國徽刪除，是很不專業的行為。伊朗足總向國際足協寄出電郵，要求其向美國足總發出嚴厲警告。」

美國足總在改動伊朗國旗24小時後，將顯示圖片改回原本使用的圖片，其他使用改國旗的帖文亦被刪除，但發言人強調「我們依然支持伊朗女性」。

伊朗隊在今屆賽事持續捲入政治爭議。該隊有球員在首場比賽前表示對國內示威浪潮的支持，全體拒唱國歌，但在伊朗政府施壓下，多名球員在次場賽前似有跟唱國歌。

（路透社/法新社/半島電視台/華爾街日報/中央社）