俄國母親節 兵媽聯署促撤軍

「俄羅斯女權反戰抵抗運動」（FAWR）與一班被徵召入伍者的母親在請願網站Change.org發起聯署請願。致俄國家杜馬（下議院）及聯邦委員會（上議院）相關委員會的請願書提到，對俄烏兩國發生的一切感到擔憂，「不論國籍、宗教或社會地位，我們（來自俄羅斯的母親）都有一個願望：和平和諧生活，在和平的環境下撫養孩子，不用擔心他們的未來。」

請願書提到那群媽媽被迫忍辱負重到市政府叩門，要求讓她們的丈夫和兒子回家，又試過舉行抗議和集體請願，但沒人理會。參與這次聯署的婦女表示反對讓兒子、兄弟、丈夫、父親參戰，稱政府的責任是保障母親和孩子的權利與自由，「不應對這一切視而不見」。

動員逾31萬男 普京：犧牲沒白費

請願書指出，根據俄羅斯總統普京所說，最少31.8萬名男性被動員作戰，連有年幼孩子要照顧的男士亦被徵召。她們抱怨家中經濟支柱頓失，令她們百上加斤。

俄軍侵烏一直引起國內爭議，9月底頒布的「局部動員令」更引發民怨甚至「逃亡潮」。普京上周五（25日）會見17名被派往烏國作戰俄兵的母親時，表示理解她們的憂慮和失去兒子的痛苦，稱他與政府領導層亦同感悲痛，說他們的犧牲並沒白費。

（CNN/中央社/路透社）

（俄軍侵烏）