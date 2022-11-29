辛偉誠首闡述外交 籲學中俄規劃長遠

美國有線新聞網絡（CNN）援引英國政府新聞稿報道，辛偉誠會在倫敦金融城市長晚宴上向外交官及商界領袖表示：「我們的敵手（adversaries）及競爭者（competitors）都制定了長期計劃。面對這些挑戰，急功近利或一廂情願並不足夠，因此我們將要以我們的方式飛躍進化（evolutionary leap）。」

「飛躍進化」捍衛英價值觀

辛偉誠解釋，「飛躍進化」代表加強捍衛英國的價值觀及英國繁榮所仰賴的開放信念，並令國內經濟更強勁，因這是英國在海外實力的基礎，並要與競爭者抗衡，而這並非靠華麗言辭，而是堅定的務實主義。新聞稿又指辛偉誠將強調英國脫歐後重振與歐洲關係的重要性，並計劃加強與印太地區的關係。

《衛報》指出，涉及中國的議題對辛偉誠尤其是個挑戰，指他本質上比許多保守黨議員溫和，任財相時更尋求與中國建立更緊密經濟關係。《衛報》亦報道，英國政府正修訂2021年的安全及外交政策綜合評估，新的評估將闡明英國脫歐後在歐洲建立緊密關係的重要性，而有關觀點將在辛偉誠的演說中反映。

（CNN/衛報）