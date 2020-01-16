定性中國「顛覆性」 加拿大增印太部署 按新戰略未來5年斥資130億 京：渲染炒作「中國威脅」

參與區內軍演 收緊外國投資法

加拿大4名部長周日在記者會上輪流介紹這份長達26頁的《加拿大的印太戰略》文件，當中聚焦五大領域，包括促進區內和平與安全、加強貿易和投資、提高女權主義國際援助、資助可持續發展基建、增加外交存在。中加關係正處低谷，這份印太戰略文件50多次提及中國，指出加拿大與中國建立關係陷入兩難，雖然中國為加拿大出口商提供了重大機會，但北京希望將國際秩序塑造成「日益偏遠我們利益和價值觀的環境」，「中國是日益顛覆性（disruptive）的全球大國。我們的對華方式是基於對當今中國的現實主義而清晰的評估。在有重大分歧的領域上，我們將挑戰中國」。

該印太戰略文件指出，北京的外部干預及對其他國家的脅迫與日俱增，影響全球。加拿大承諾投放5億加元於防務上，在印太地區加強軍事存在，增加「軍事參與及情報能力，以減低脅迫行為和對地區的安全威脅」。加拿大防長阿南德（Anita Anand）表示，有關措施包括每年向印太地區部署的護衛艦由2艘增至3艘，以及參與區內軍演。戰略文件亦指出，渥太華將審視並更新立法，以便在「國有企業和其他外國實體的投資威脅到我們的國家安全，包括關鍵礦業供應鏈時」，能夠作出果斷行動。本月較早時候，加拿大以國家安全為由，下令3間中國公司撤銷在加拿大關鍵礦產的投資。

堅持「一中」續洽台 經濟合作料需京

文件指出，加拿大堅持「一中政策」之同時，將繼續與台灣作多方面接觸，包括經貿、科技、供應鏈、衛生、民主治理及打擊假資訊等領域合作，並與盟友合力反擊任何威脅台海、東海及南海現狀的單邊行動。不過該文件同時強調，加拿大會在應對氣候變化、全球公共衛生、核不擴散及擴大經濟關係上與中國合作。

盼印太伙伴信「我們會留在這裏」

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）介紹這份印太戰略時表示：「印太的未來就是我們的未來，我們可在塑造印太未來上發揮作用，為此我們需要成為一個真正和可靠的伙伴。」她說，新戰略「向該地區發出明確信息，就是加拿大在這裏，他們可以信任我們會留在這裏」。趙美蘭受訪時指出，該信息是針對北京，「中國目前不尊重國際規範，並試圖以令對自己有利的方式改變或詮釋這些規範，這是關鍵問題」。

北京外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上表示，加拿大曾多次表示重視和致力改善對華關係，「加方應言行一致，拿出誠意和善意，秉持求同存異的精神，奉行理性務實的對華政策，用行動將承諾落到實處」。台灣外交部昨表示，加拿大的印太戰略提及將深化與台灣等自由民主伙伴的合作，並反對任何威脅台海現狀的單邊行動，台方對此表達肯定與誠摯歡迎。

（路透社/法新社/環球郵報/中新社）