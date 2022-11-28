衝擊脫歐派主張 英日貿協成效遜預期

2020年10月23日時任英國國際貿易大臣卓慧思與時任日本外相茂木敏充簽署了《英日全面經濟伙伴協定》，為英國脫歐後所簽訂的首份重要自貿協定。當日卓慧思稱協定為「英國的里程碑時刻」，聲稱預計此舉可令英日貿易額增長150億英鎊，有助英國從新冠疫情中恢復回來。

生效首年英日貿易額跌5%

但《觀察家報》報道，國際貿易部數據顯示自該協定於2021年元旦生效，首年兩國貿易額下跌了約5%。截至今年6月的一年裏，英國對日出口額由123億鎊跌至119億鎊；其中貨物出口額下降了4.9%至61億鎊，服務出口額減少了2%至58億鎊。據本報翻查紀錄，同期英國對中、美的出口額都有增長。

研究英日經濟關係的薩塞克斯大學商學院國際貿易高級研究員森田-耶格（Minako Morita-Jaeger）稱，日本向來只是藉英國打入歐洲市場。工黨影子國際貿易大臣佟世民（Nick Thomas-Symonds）說：「與日本貿易額下降是無可辯駁的證據，證明大臣們沒有兌現對英國出口商的承諾。」

英國前環境大臣尤俊士本月早前也批評英澳所締的自貿協定「其實對英國不是十分好的協定」。

脫歐支持者原主張，退出歐洲單一市場的損失，可通過與非歐盟國家的貿易補償過來。報道稱，現在從英日貿協看，料將對聲稱英國可得「脫歐紅利」的保守黨政府進一步構成壓力。

國際貿易部歸咎新冠疫情

英國國際貿易部發言人回應時歸咎新冠疫情，「新冠疫情對全球貿易產生相當大的影響。雖然貿易往來可因多種因素而出現短期波動，但我們的分析顯示，比起沒有簽訂任何協議，簽訂《英日全面經濟夥伴關係協定》可在2035年或以前令貿易額增加近160億鎊，令英國工資增加8億鎊」。森田-耶格與同事也稱，其研究只屬初步分析，畢竟單靠一年數據不足以作全面評估，尤其是考慮到其他因素如新冠疫情、俄軍侵烏和英歐關係等。

（觀察家報）