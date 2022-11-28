表揚研發「火星-17」洲際導彈 金正恩提拔過百科研專家

朝中社周日報道，金正恩之前一日下令，擢升106名的國防科研部門領導幹部和科學家軍銜，據報道所公開的名單，其中升任大將的兩人是國防科學院院長張昌河和勞動黨軍需工業部副部長金正植。按朝鮮軍銜制度，大將屬於將領級中的最高軍銜，同級較低階者包括上將、中將和少將。將領級在級別上僅次於元帥級，元帥級則依次內分共和國大元帥（例子有金日成、金正日）、共和國元帥（金正恩）、人民軍元帥（現勞動黨中央政治局常委暨中央軍委副委員長李炳哲和朴正天等）和人民軍次帥（現勞動黨中央政治局常委崔龍海等）。

專家稱罕見 預示朝軍新老交替

韓國專家關注這次提拔，北韓大學院大學校長梁茂進表示，金正恩身為勞動黨中央軍事委員會委員長，親自提拔部隊基層幹部的情况十分罕見；統一研究院朝鮮研究室室長洪珉更認為，朝軍實現新老交替，預料張昌河、金正植和前軍需工業部部長俞鎮將接替李炳哲和朴正天，肩負領導朝鮮武裝力量建設的重任。其中李炳哲被視為從金正恩執政初期起領導核導研發的負責人，金正植則被指是朝鮮彈道導彈轉用固態燃料的關鍵人物。路透社2017年報道指，李炳哲、張昌河和金正植是領導朝鮮核導研發的三人組，後兩者都不是黨內精英家庭出身，是金正恩自己發掘的人才。

獲金正恩發掘 張昌河、金正植升大將

朝中社還指，朝鮮最高人民會議常委會向火星-17的第321號發射架車授予共和國英雄稱號、金質獎章和第一級國旗勳章。韓聯社指，平壤向「非人的物體」頒授英雄稱號做法史無前例，洪珉認為此舉暗示朝方洲際導彈用發射車的發射陣地可以「機動」轉移，意味着平壤今後可通過發射車隨時試射洲際導彈。

金正恩在擢升令上表示，火星-17是「世界最強戰略武器」，向世界展示出朝鮮核武發展「驚人飛躍」和朝鮮「嚮往建設世界最強軍隊目標的堅定決心、果斷實踐、巨大潛力和充滿信心」。火星-17發射成功，距朝鮮2017年11月29日成功試射首枚可覆蓋整個美國本土的「火星-15」導彈不足5年。

金正恩女兒再亮相 與「有功人員」合照

另外，金正恩的女兒再度亮相。朝中社昨日發表了15幀她陪同金正恩跟參與火星-17研製和試射的國防科學家、軍方人員以至兵工廠工人階級合照，朝鮮中央電視台也播出她偕父到場片段。報道沒有披露她的姓名和年齡等具體資料，各報道只稱她是「子弟（指孩子，敬語）」，並用「最疼愛的」、「尊貴的」來形容她。

外界相信她是金正恩排行第二的女兒。美國籃球名宿洛文以往訪朝後曾稱，金正恩與李雪主有3名子女，長子以外，次女名字音譯喚「主愛」。

（朝中社/韓聯社）