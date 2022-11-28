巴基斯坦前總理遭槍傷後首公開集會

稱逼政府提前大選 新軍頭成障礙

PTI目前已辭去所有國會議席，但仍控制兩個省的議會及其行政機構，伊姆蘭汗指該黨亦將辭去相關職位，以逼政府提前大選。伊姆蘭汗指自己將為巴基斯坦「鬥爭至最後一滴血」，但他呼籲支持者勿前往伊斯蘭堡，以免招致「浩劫」。伊姆蘭汗今年4月因國會不信任動議被趕下台，全國多地爆發示威，近日示威者集中目標遊行至首都。他在演說中亦稱自己遭槍傷是總理夏巴茲及一名高級軍官策劃的暗殺事件。

獲政府委任為陸軍參謀長的穆尼爾在伊姆蘭汗2018年上台後出任三軍情報局長，但僅8個月後便遭調任，其與伊姆蘭汗的關係緊張。伊姆蘭汗歡迎穆尼爾的委任，但促請軍方遵守憲法。

（路透社/法新社）