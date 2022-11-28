美准雪佛龍有條件到委內瑞拉產油

委內瑞拉政府和反對派的談判是2021年10月以來首次。雙方簽署了協議，提出一系列社會保障措施，又同意成立特別委員會，共同處理被西方國家「凍結」的海外資金事宜，並由聯合國和參與斡旋的挪威政府派遣工作人員協調與監督。馬杜羅政府代表團主席羅德里格斯（Jorge Rodriguez）說，會從被凍結的逾200億美元（約1560億港元）資金中，取回約30億美元（約234億港元）用於國內建設。

禁委國營油企獲利 石油只可出口美

美國財政部表示，協議顯示委內瑞拉「朝着恢復民主的正確方向邁出重要步伐」，宣佈向雪佛龍（Chevron）頒發許可證，讓該公司恢復在跟委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）合資的油田開採石油，但禁止PDVSA從雪佛龍的石油銷售中得益，收益只能用於償還PDVSA欠下雪佛龍的數億美元債務，石油亦只能出口到美國。財政部說許可證有效期6個月，其間華府將評估馬杜羅政府有否履行協議。

國際能源價格因俄軍侵烏而急升，油價高企成為拜登政府的政治包袱。拜登政府一方面禁止俄油進口，但另一方面千方百計平抑油價，包括釋放戰略石油儲備、要求中東盟友沙特阿拉伯增產不果等。美國釋放戰略石油儲備計劃即將結束之際，這次對委政策轉變，令人聯想到美國是否要向石油儲備量全球最多的委內瑞拉打主意。

雪佛龍前高層莫什里（Ali Moshiri）稱，這項變化似乎反映能源價格上漲和全球供應緊張帶來的政治壓力。

特朗普政府兩年前禁止雪佛龍從委內瑞拉鑽井、買賣石油產品及運輸石油，以打擊馬杜羅政權。如今拜登政府對委國「鬆綁」，美國共和黨眾議員坦尼批評華府與其向獨裁者乞油，倒不如容許美國國企在國內產油。

一名華府高官表示，放寬對委制裁並非因為油價，而是因為馬杜羅政權採取了支持恢復委內瑞拉民主的措施。

（綜合報道）