悼大饑荒90周年 烏控俄圖「能源版」種族滅絕 專炸能源基建 俄被指將寒冬「武器化」

烏總統：俄謀以黑暗和寒冷摧毁我們

烏克蘭自1998年起將每年11月第4個周六，定為烏克蘭大饑荒紀念日，到上周六是悼念該慘劇發生90周年。烏克蘭外交部當天發表聲明，公開指摘俄羅斯再次企圖對烏克蘭人施行種族滅絕，「在1932至1933年烏克蘭大饑荒的90周年，俄羅斯正追求與當年種族滅絕相同的目標：消滅烏克蘭民族及其國家」。

總統澤連斯基則在社交平台Telegram表示：「他們（俄羅斯人）曾想以飢餓摧毁我們（烏克蘭），如今則以黑暗和寒冷。我們不能被打垮。」烏克蘭大饑荒原文的字面意思，正是「以飢餓造成死亡」。（見另稿）

同日基輔市中心舉行宗教紀念儀式，93歲的烏克蘭正教會—基輔宗主教聖統牧首菲拉列特（Patriarch Filaret）帶領為當年大饑荒受難者祈禱，稱事件並非農作物失收所致，而是莫斯科蓄意消滅烏克蘭人。蘇聯領導人斯大林1930年代初推行農業集體化政策，但糧食收成不增反減，到1932年下令強奪當地糧食和牲畜，連種子都不放過，最終導致至少300萬人死亡。

美駐聯大使斥俄圖冰封烏逼屈服

基輔對莫斯科的「能源版」種族滅絕指控，因俄軍近期針對烏方能源基建狂轟濫炸，受到更大注目。美國駐聯合國大使托馬斯—格林沃爾德上周指摘俄羅斯總統普京，斥他「明顯將冬季武器化」，以令烏克蘭人民蒙受巨大痛苦，「他已決定倘若無法以武力奪取烏克蘭，他就會試圖冰封這個國家來逼其屈服」。

烏克蘭總理什梅加爾上周五表示，經歷那一周俄軍大規模轟炸後，全國有近半能源系統一度癱瘓。俄羅斯國防部上周三否認轟炸基輔重要基建，反稱破壞由烏軍部署於市區的防空系統造成，但也承認俄軍大規模攻擊「與烏軍指揮系統有關的能源設施」。

烏克蘭能源部長加盧先科早在6月便向美國全國公共廣播電台（NPR）表示，俄羅斯尋求將取暖季節「武器化」，故嘗試攻擊燃燒煤和天然氣的產能設施，並佔據全烏及全歐洲最大的扎波羅熱核電站——烏克蘭有六成能源來自該核電站。

NPR最新報道引述烏克蘭能源部指，俄羅斯試圖摧毀該國包括產能設施和輸送系統等整個能源供應鏈。烏克蘭最大私人發電公司DTEK指，俄軍近期頻繁針對配電系統施襲，無疑是「能源恐怖主義」。專家指烏克蘭境內的產能設施雖有限，但變電所和變壓器等配電設備數量多且位置不固定，防空系統難以一一全部保護。

雪季來臨 烏多管齊下助民抗寒

來到11月底，烏克蘭多地氣溫已在0℃徘徊，並有時下雪。世界衛生組織歐洲區總監克呂熱直言，烏克蘭今冬攸關民眾生存，他們將面臨新冠、流感等威脅，而未有接種疫苗的人亦易患上白喉和麻疹等病症。克呂熱預計，將有多達300萬烏克蘭人會離開原居所，以逃避寒冷天氣和戰火。

外國和聯合國的援烏物資近期多了冬天服裝、毛氈、暖氣機、發電機等禦寒物品。澤連斯基政府亦正集結全國力量統籌應對寒冬，包括宣布將在全國設置數千間具有水電網和食物等基本供應的臨時中心，應付潛在的長期停電。基輔市亦正籌建至少1000間有暖氣的地下收容所，每間備有可供幾百人一周所需的必要物資。環境部長斯特里萊特則指，政府正計劃向民眾配額出售庫存的木材，供燃燒取暖過冬，但需要自費被指會加重經濟負擔。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）