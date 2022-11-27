以極右政客任國安部長 恐鐵腕待巴人

利庫德集團領軍勝出上月初大選後，上周五公布議定新政府上台後，會由猶太力量的黨魁本格維爾擔任國家安全部長。《以色列時報》指出，該職是擴大原公共安全部長職能的新設官職，將包括管轄巴勒斯坦人聚居的西岸邊境警察，意味本格維爾能控制西岸騷亂，進行他支持的殖民區合法化行動。

即將離職的防長甘茨（Benny Gantz）上周五說，在西岸給本格維爾「一支私兵」是危險的，「那將造成真正的安全失誤」。國際預防危機組織（ICG）以色列分析家宗斯澤恩表示，讓民官管轄包括西岸的邊境警察，會「模糊掉以色列與西岸的邊界」。

46歲的本格維爾是律師，是極端民族主義分子。他居於西岸殖民區，主張應驅逐「不忠」的國民，支持死刑，放寬士兵開槍規限，贊成擴大猶太人到聖殿山的禱告範圍。上周三（23日）他曾到耶路撒冷發生巴士站炸彈襲擊現場，揚言要「逐家逐戶搜查槍械，重拾我們的威懾力」。

巴人自治政府稱任命將礙重啟和談

巴勒斯坦自治政府外交部表示，本格維爾的任命對以巴衝突將具「災難影響」，妨礙重啟和談。控制着加沙地帶的哈馬斯發言人表示，內塔尼亞胡與本格維爾的協定顯示以色列新政府將「更為法西斯和極端」。

蒐集侵犯巴人人權證據的非政府組織「打破沉默」（Breaking the Silence）發現公布本格維爾任命後的即時效應。打破沉默發表的片段顯示，西岸城市希伯崙有士兵對聲援巴人的社運人士說：「本格維爾快將整治這個地方。你們這班傢伙……玩完啦。」

（以色列時報/路透社）