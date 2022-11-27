北溪爆炸餘波 歐洲派無人潛艇護能源管道

《華爾街日報》指出，目前有超過6000哩天然氣管道途經挪威海域和地中海連接歐洲，歐洲水域亦有超過1000座離岸油氣設施，能源安全專家警告，這類能源基建遇襲的話，將要花數以月甚至年計修復，原因是部分地點位置偏遠，而海水造成的破壞亦比較大。

報道稱，在「北溪」出事後，意大利海軍近期花在監測地中海連接北非至歐洲的天然氣管道上的時間比以往多，有掃雷艇由原本主力搜尋二戰時期水雷和炸彈，改為巡邏天然氣管道。意軍表示亦有利用潛艇、水下遙控器和空軍等加強巡邏，以此作為威懾。

英購偵測海牀威脅船隻 明年1月付運

其他國家也有類似做法，例如出動軍警，甚至特種部隊駐守油氣設施。英國正購入兩艘能夠偵測海牀威脅的船，第一艘將會提早幾個月在明年1月付運。德國政府也表示已加強警方在海上巡邏。

丹麥海軍指揮官、哥本哈根大學分析員克里斯托弗森（Jens Wenzel Kristoffersen）直言，俄烏戰事、特別是「北溪」遇襲是一個警號，「如果北溪爆炸是一個信號，它達到了展示他們（施襲者）能夠在任何地方施襲能力的目的，無論是輸氣管還是風力發電場。」

（華爾街日報）