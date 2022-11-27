歐乏板斧「討公道」 捷高官暗指華恐漁利

法國外貿部長貝希特（Olivier Becht）在上周五（25日）的歐盟部長緊急會議後，向記者指出，美國IRA的3670億美元（約2.9萬億港元）補貼中，有2000億美元（約1.6萬億港元）不在世貿組織規審範圍內。但他亦指將爭議提上世貿仲裁「會有風險」，因在等待裁決期間，歐盟採取的臨時應對措施可能具有脅迫性，或明顯偏幫區內企業。

另外，世貿上訴機構在美國拒絕委任仲裁官下，2019年底至今停擺，其多邊爭端解決機制因此被質疑缺乏完善和公正。特朗普2017至2021年執政期間多次指控世貿對美國不公，並曾威脅退出該組織。現拜登政府亦強調推動「改革」世貿。

世貿乏力仲裁難救歐洲

荷蘭外貿大臣施賴內馬赫亦在上周五會議時警告，歐美如爆發貿易戰將兩敗俱傷，雙方經濟都會受損。捷克工貿部長西克拉（Jozef Sikela）向記者表示，「補貼戰是場危險遊戲……令贏家安坐在（遠方）大陸」。其發言人在追問下承認，西克拉口中的「贏家」是指中國。分析指，美歐如在本地互相補貼自身貨品，原本向對方出口的貨品便會失去競爭力，需另外尋求出口市場。中國作為另一大國際貿易市場，可吸引相關貨品轉到當地，而中方可因較原本出口價優惠的價錢獲利。

（綜合報道）