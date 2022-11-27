算烏戰經濟賬 歐美團結現裂痕 歐警告美補貼恐掀貿戰 官員斥美高價賣氣售武「最受益」

政治新聞網站Politico引述消息指，歐盟委員會內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）上周一（21日）已在一場歐盟成員國工業領袖會議上直指，美國提出的IRA對歐洲構成「存亡挑戰」。IRA是拜登政府推出用以打擊通脹和降低民眾生活開支的重要措施之一，明年生效，當中包括高達3690億美元（約2.88萬億港元）的補貼和稅務寬減，部分被指特別打擊歐盟，例如美國汽車買家若購買電池原料來自北美及電池組裝於北美的電動車，將可獲高達7500美元（約5.9萬港元）免稅額，這勢影響歐洲車銷美。與此同時，俄軍侵烏導致歐洲能源價格飈升，歐洲多國通脹急升、經濟步向衰退，歐洲生產商為節省成本，亦可能選擇轉移至大西洋對岸生產。

「歐美關係處於歷史關口」

網媒Politico引述歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）直言，美國的做法對歐盟造成經濟衝擊。報道引述歐洲高官說：「事實是，當你清醒地看看，在這場戰爭中最受益的是美國，因為他們以更高價格賣到更多天然氣，而且因為他們賣出更多武器。」該官員直言目前歐美關係處於「歷史關口」，美國補貼影響貿易，加上高能源價格，都威脅到公眾對烏克蘭和跨大西洋聯盟之間的支持度。報道指有關「爆炸性」言論獲歐盟國家官員、外交官公開或私下地認同，而克里姆林宮相信會歡迎歐美出現不和。

德法涉研報復措施 或向美貨徵關稅

德、法兩國經濟部長上周二發表共同聲明，期望協調歐洲應對美國挑戰，兩國亦被指正研議報復措施，包括通過鼓勵民眾「買歐洲貨」法案，如衝突升級更可能會向美國貨品加徵關稅。美歐處理貿易問題的聯合工作小組計劃於近期召開第三次會議，後者期望美國能賦予歐洲製造商與墨西哥和加拿大同等的市場准入地位，但離IRA生效剩約1個月，解決爭議時間無多。

歐盟成員國貿易部長上周五召開緊急會議，歐盟委員會貿易專員東布羅夫斯基會後向記者稱，期望歐企和出口貨能在美獲平等待遇。最近到訪基輔的他呼籲跨大西洋團結，指歐洲需美國持續支持，令烏克蘭可贏得抗俄戰爭。荷蘭外貿大臣施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）上周五亦說，期望歐美能避免兩敗俱傷的貿易戰。

（Politico/歐洲新聞台/美國廣播公司）